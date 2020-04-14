【美國疫情】醫院禁止「探訪」新生嬰　FaceTime成父母「救命草」

美國各地的醫院繼續被「淹沒」，有醫院的的病床開到走廊上，停屍間爆滿，呼吸機等醫療用品也供不應求，疫情嚴重下，越來越多的醫院禁止或限制人們探訪專門照顧生病或早產嬰兒的部門，像FaceTime這樣的視頻聊天服務，成為許多家庭應對這些變化的「救命草」，使他們有機會與遠方的嬰兒保持聯繫。

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據CNN報導，羅（Shelby Law）在3月下旬提前七個星期生完孩子時，她和丈夫仍可到醫院探訪嬰兒，但是3天後，因疫情發展變得嚴重，醫院暫停所有訪客前往探訪嬰兒。現在，這對夫婦每天通過FaceTime「探訪」嬰兒2次，護士會在餵奶或嬰兒洗澡時致電給他們。

羅表示，我很慶幸還有FaceTime這個選擇，而我們很明白為什麼有這樣的政策，「但如果我告訴你沒有哭了好幾天，一定是撒謊的。」

28歲的麥肯納（Mairead McKenna）最近在26周生下了女兒哈珀，亦同樣需要用FaceTime看新生的孩子。她說：「有人問我們是否想使用FaceTime來見我們的女兒，真是太神奇了。」

▲ 28歲的麥肯納用FaceTime看新生的孩子。(Mairéad Mck Twitter)

而一些醫院有更正式的程序，在普倫蒂斯婦女醫院（Prentice Women's Hospital）就有一個名為「Smart NICU2Home」的應用程式，可以對嬰兒進行觀察，家長可以全天候獲得有關孩子的最新信息，包括有關他們的呼吸、體重、排便和用藥的信息，並可以使用心理健康功能，例如減輕壓力。