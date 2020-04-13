【口罩供應】藥房口罩價格跌4成　港九藥房總商會：尚有回落空間

▲ 港九藥房總商會理事長林偉文表示，近期口罩價格回落30%至40%，平均價格為150元一盒50個裝。（資料圖片）

踏入4月，本地生產的口罩紛紛步入「最後直路」，如HKTV Mall的口罩今日亦開始登記預售。港九藥房總商會理事長林偉文表示，近期口罩價格回落30%至40%，平均價格為150元一盒50個裝，每個3元左右。

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林偉文預計，以目前情況而言，口罩價格仍有下調空間，料3個月後將逐步回落至合理水平，即50元50個口罩，每個1元。

林解釋，近期沒有訪港中國旅客，現時口罩銷售僅應付本地需求。雖然港人對口罩的需求仍然存在，但消費者已不急於補貨。加上本地口罩陸續供貨，搶購氣氛不如早前緊張，「相信搶購潮已告一段落。」同時，他又透露現時口罩來貨壓力已較之前減輕，目前供應主要來自中國。

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林偉文續指，近期口罩的銷量不高，較早前回落超過3成。據記者在不同區域藥房觀察，不少消費者亦在格價，查看口罩資料，惟進店購買的人不多。他坦言，有個別藥房仍積存部份以高價買入的口罩，現時恐面臨虧本；惟他表示不清楚具體情況及有關藥房的數量。

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記者：葉泳珊

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