【石油減產】協議太遲太少 油價保底有餘卻反彈不足（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/04/14 分享： ▲ 全球能源需求持續受壓，分析料今次OPEC+減產之能只能阻止價格暴跌，長遠而言，要加大減產力度，才能挽救油價。 石油輸出國組織與盟友（OPEC+）達成原油減產協議，沙特阿拉伯及俄羅斯的石油大戰宣告終結，刺激過去一個月急瀉的油價連日大幅反彈。可惜，這不等同油價有望重拾升軌，皆因多國的新冠肺炎疫情未見終點，加上經濟重傷的雙重打擊，能源需求恐會持續受壓。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】聯儲局官員：美經濟恐陷18個月停擺 2020/04/13 【美國疫情】聯儲局官員：美經濟恐陷18個月停擺 【糧食危機】專家明言全球不缺糧 為何糧食價格照升？ 2020/04/04 【糧食危機】專家明言全球不缺糧 為何糧食價格照升？ 【全球大流行】郵輪取消停靠日本港口 料當地損失逾9億港元 2020/03/24 【全球大流行】郵輪取消停靠日本港口 料當地損失逾9億港元 【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品 2020/03/03 【美國搶購潮】末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品 【日本疫情】日本首間郵輪公司破產 疫情致大量定單取消 2020/03/03 【日本疫情】日本首間郵輪公司破產 疫情致大量定單取消 最新專欄文章 更多 【拜登出線分析】拜登「眾望所歸」 桑德斯重蹈覆轍 2020/04/09 【拜登出線分析】拜登「眾望所歸」 桑德斯重蹈覆轍 石油 布蘭特期油 紐約期油 石油輸出國組織 傳染病 疫情 特朗普 墨西哥 沙特阿拉伯 俄羅斯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入