【石油減產】協議太遲太少 油價保底有餘卻反彈不足（訂戶專享）

▲ 全球能源需求持續受壓，分析料今次OPEC+減產之能只能阻止價格暴跌，長遠而言，要加大減產力度，才能挽救油價。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）達成原油減產協議，沙特阿拉伯及俄羅斯的石油大戰宣告終結，刺激過去一個月急瀉的油價連日大幅反彈。可惜，這不等同油價有望重拾升軌，皆因多國的新冠肺炎疫情未見終點，加上經濟重傷的雙重打擊，能源需求恐會持續受壓。

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