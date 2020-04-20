▲ 【油價大跌】減產協議太遲太少 油價低處未算低？

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）達成原油減產協議，沙特阿拉伯及俄羅斯的石油大戰宣告終結，刺激過去一個月急瀉的油價連日大幅反彈。可惜，這不等同油價有望重拾升軌，皆因多國的新冠肺炎疫情未見終點，加上經濟重傷的雙重打擊，能源需求恐會持續受壓，甚至連儲存石油的地方也買少見少。

今次減產，短線原本可阻止油價再跌，油市可謂看到曙光；但長遠而言，一眾產油國必須加大減產力度，紓緩石油供過於求的情況，油價才有望走出低谷，至少重回大戰前的40美元，這個被視為不少產油國的產油成本水平。

全球疫情未見頂，石油需求大減

減產幅度不足，追不上需求減幅

美國不強制減產，全憑市場主導

石油輸出國組織（OPEC）成員國，與俄羅斯為首的幾大非油組產油國，近年組成俗稱OPEC+的產油國聯盟。

OPEC+經過連續幾日的會議後，周末同意在5月和6月開始減產，幅度為每日970萬桶，相當於全球產量的10%，為2008年金融海嘯後減產幅度之4倍。今年7月至12月減產幅度將調低至每日800萬桶，2021年1月至2022年4月進一步調低至每日600萬桶。

自OPEC+早兩周達成協議後，油價呈現先高後低的走勢，反映大部分投資者抱著趁反彈沽貨（或平倉）的保險心態，不敢貿然持貨過夜。

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首先，疫情令石油需求大減，減產托市的效果不彰。

新冠肺炎疫情蔓延，各國經濟活動暫停，無論是製造業或服務業，能源需求同樣大幅下降。疫情演變成全球大流行，恐怕還要持續多個月，石油需求估計秋天前都難以大幅回升。

隨著各國考慮延長封關、禁飛、居家令、社交隔離等措施，燃料需求持續受壓下，今次各國達成的減產，也許只能阻止油價進一步暴跌，但不足以令油價回升。

標普全球普氏能源資訊全球分析主管Chris Midgle分析，OPEC+要將減產每日2,000萬桶，並堅持至年底，才能持續保障油價。

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其次，各國只希望別國減產更多，令協議的供應減幅太少，遠遠追不上需求跌幅。

受疫情影響，加上沙特與俄羅斯的石油原價格戰，導致油價重挫，迫使各國不得不聚首商討油價，連加拿大、挪威等非OPEC+成員也罕有加入。

惟連日談判之後，最終減產數量卻遠少上周四傳出的2,000萬桶，以至市場預期的1,200萬至1,500萬桶。

Energy Aspects分析師Virendra Chauhan直指，美國或20國集團（G20）成員國沒有作出堅定承諾，令外界憂慮減產難以達標，油價持續下滑。

最佳例子是墨西哥，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）稱，只會減產每日10萬桶，與協議最初要求減產40萬桶有極大距離。若非美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美國可將產量減少25萬桶，以填補墨西哥減產不足，墨西哥也未必同意配合減產。

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最後，世界最大產油國美國沒有強制減產，僅稱靠自由市場決定。

當阿根廷、哥倫比亞、埃及，以至今年剛剛退出OPEC的厄瓜多爾，這些非OPEC+產油國都有參加今次會議，但聲明中唯獨不見世界最大產油國美國，外界難免質疑自稱一直為減產斡旋的特朗普，是否只是得把口。

在OPEC+會議前，路透社曾引述消息人士指，美國加入減產行列，是沙特及俄羅斯等OPEC+產油國同意減產的先決條件。

惟特朗普反駁指，沒有收到相關減產要求，僅稱美國石油業近期已因應實際情況減產，並強調美國與其他產油國不同，油企全部不是國營油企。

在G20會議期間的講話中，美國能源部部長布魯耶特（Dan Brouillette）表示，到今年底，美國石油日產量將減少近200萬桶。惟據能源部資料，目前美國石油產量已較之前減少每日200萬至300萬桶。

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新冠肺炎全球大流行打擊經濟，油市本身已經陷入嚴重供過於求的困局，基本因素全面轉差；沙特與俄羅斯大打石油價格戰，觸發油價一度較高位暴跌3分之2，亦傷及多國元氣；最終美國的突然介入，令產油國願意談判兼達成減產協議，卻凸顯油市面臨的政治風險與日俱增，沙、俄、美3大產油國這場「三國演義」只是剛剛開始。

「減得太遲、又減得太少」，是高盛分析師對次OPEC+減產協議的評價。投資研究公司Third Bridge全球部門主管Peter McNally更警告，若各國不遵守他們達成的任何協議，油價將有可能跌至個位數。

根據過去兩次油價由高位暴挫近8成的經驗，油價今日再跌逾2成，紐約期油跌穿15美元後，今次跌浪似乎已經見底。

然而，當大家也說這次危機是百年一遇，甚至要與上世紀30年代的大蕭條相比，油價再跌下去，低處未見低，一如部分分析師預期般跌至個位數，根本已不再是沒可能的事。

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