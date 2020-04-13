【新冠疫情】外媒看世衛：世衛也是苦主，慘被瞞騙

▲ 有分析指，世衛本身也是苦主，受到瞞騙，強調不是世衛的錯。

新型冠狀病毒肆虐全球，嘲笑世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）之聲此起彼落，英美接力攻擊，英國倡成立新的衛生組織，美國則威脅削減資助。惟有評論指出，西方國家是怪錯了人，世衛本身也是苦主，慘受瞞騙。

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美國雜誌《The Atlantic》評論文章指出，世衛因其架構，易受不實資訊及政治勢力干擾致，世衛本身極度依賴成員國提供的資訊，若是中國一開始便隱藏問題，這不是世衛的錯（ it’s not the WHO’s fault if China obscured the problem early on）。

英國智庫王家國際事務研究所（Chatham House）高級顧問學者克里夫特（Charles Clift），曾在世衛任職，了解世衛運作。文章引述克里夫特指，有更多透明度當然是好事，但若有些國家找藉口，合理化自己的不透明，世衛可以做的很有限。

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文章指，世衛的架構，使世衛領袖有極大誘因，避免觸怒成員國。現在世衛突然受千夫所指，但有關現象其實一向都有，只是現在才被發現。

克里夫特指，2014年伊波拉病毒疫情爆發後，世衛過了好幾個月才宣布是公共衛生緊急事件，因為世衛不想得罪相關西非國家。克里夫特形容，世衛對新冠病毒反應，已經快很多、好很多（much faster and better），他補充，當然這不代表沒有改善空間。

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世衛對成員國提供的資料有多依賴，從其聲明，可謂一目了然。1月14日，武漢衛生部稱，沒有證據顯示病毒能人傳人，同日世衛的聲明，完全照跟中方講法，稱按中方初步調查，未發現明確證據病毒能人傳人。事後看，顯然與事實不符。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）亦明白世衛的局限，他曾指出，世衛成員國包括民主國家及威權國家，也有介乎兩者之間，這意味世衛需要從北韓、俄羅斯、中國等國取得資訊，而以世衛定位，其實難以說三道四。

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