【新冠疫情】外媒看世衛：世衛也是苦主，慘被瞞騙

▲ 有分析指,世衛本身也是苦主,受到瞞騙,強調不是世衛的錯。

新型冠狀病毒肆虐全球,嘲笑世界衛生組織(WHO,簡稱世衛)之聲此起彼落,英美接力攻擊,英國倡成立新的衛生組織,美國則威脅削減資助。惟有評論指出,西方國家是怪錯了人,世衛本身也是苦主,慘受瞞騙。

美國雜誌《The Atlantic》評論文章指出,世衛因其架構,易受不實資訊及政治勢力干擾致,世衛本身極度依賴成員國提供的資訊,若是中國一開始便隱藏問題,這不是世衛的錯( it’s not the WHO’s fault if China obscured the problem early on)。

英國智庫王家國際事務研究所(Chatham House)高級顧問學者克里夫特(Charles Clift),曾在世衛任職,了解世衛運作。文章引述克里夫特指,有更多透明度當然是好事,但若有些國家找藉口,合理化自己的不透明,世衛可以做的很有限。

文章指,世衛的架構,使世衛領袖有極大誘因,避免觸怒成員國。現在世衛突然受千夫所指,但有關現象其實一向都有,只是現在才被發現。

克里夫特指,2014年伊波拉病毒疫情爆發後,世衛過了好幾個月才宣布是公共衛生緊急事件,因為世衛不想得罪相關西非國家。克里夫特形容,世衛對新冠病毒反應,已經快很多、好很多(much faster and better),他補充,當然這不代表沒有改善空間。

世衛對成員國提供的資料有多依賴,從其聲明,可謂一目了然。1月14日,武漢衛生部稱,沒有證據顯示病毒能人傳人,同日世衛的聲明,完全照跟中方講法,稱按中方初步調查,未發現明確證據病毒能人傳人。事後看,顯然與事實不符。

美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)亦明白世衛的局限,他曾指出,世衛成員國包括民主國家及威權國家,也有介乎兩者之間,這意味世衛需要從北韓、俄羅斯、中國等國取得資訊,而以世衛定位,其實難以說三道四。

