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【美食直送】善用信用卡優惠　嗌外賣更精明

理財智慧 16:40 2020/04/13

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疫情下出街食飯可免則免，不少人多了幫襯外賣，有銀行推出外賣App優惠，吸引卡戶。

星展訂滿200元減20元

星展推出外送App優惠，多個外送平台也適用。即日至6月30日在指定線上訂餐外送App商戶，簽賬滿200元或以上（單一淨簽賬），可享20元折扣。卡戶需要安裝DBS Omni App，在交易誌帳後，於該App點擊「一扣即享」便可獲20元折扣，每個DBS Omni用戶可享獎賞3次。

另外，星展信用卡亦有「戶戶送Deliveroo限時優惠」，訂購滿250元（不包括運費）可獲25元折扣。卡戶需要輸入優惠碼：「DBSHKMC + 卡戶信用卡號碼首6位數字」。推廣期至5月10日，每位卡戶期內可享折扣兩次。

AE卡Uber Eats 85折優惠

即日至2020年5月31日，憑合資格美國運通卡（ American Express）於 Uber Eats 單一簽賬滿100元或以上，於Uber Eats 網頁及手機App結賬時輸入優惠碼「AMEX15」，可享85折優惠。

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撰文 : 李才添

疫情 外賣 Uber Eats Deliveroo 星展銀行 信用卡

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