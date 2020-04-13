【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱

新冠肺炎的疫情仍未完結，人人外出時亦佩戴口罩。近期市面上的藥房、店鋪似乎口罩供應增加，不過不少也是過去數月未曾出現的品牌，當中的質素、產地資訊成疑。消費者選購時，應慎加考慮。

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」 可重用50次抗菌達99.6%

近日走訪不同藥房的時候，記者亦發現市面上來自中國的口罩供應上升，且品牌的種類亦有增加。不過，包裝上則疑似抄襲日本品牌，日文、簡體中文夾雜。另亦有口罩以「EU」為標誌，卻未有清晰列明生產地、品牌資訊等。

以北角一間藥房為例，店內售賣一款聲稱是日本品牌「美適特」（MASTO）出產的三層口罩，聲稱BFE、PFE、VFE亦超過99%。包裝盒以字體較小的簡體中文指「緊密貼合面部 塑造立體防護空間」，以及列明品牌名稱等資料。同時又以日文標為「口罩」、「99%過灑」等。同時，甚至有同樣售賣此款口罩的網店指產品來自日本。

【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）

事實上，「美適特」（MASTO）品牌在網絡上的資料廖廖可數，僅在上海邁仕特國際貿易（MASCO）的網站發現有關品牌的資訊，且完全沒有日本公司的相關資料。同時，市面上另亦有一款以全日文包裝的日本品牌口罩，與「美適特」的包裝十分接近。一般消費者稍不留神，相信亦會以為「美適特」（MASTO）是日本品牌口罩。

消費者選購口罩前，建議先搜集口罩品牌的資料、產地，或可以再官方網站查閱口罩的包裝。有懷疑時，可向賣家要求口罩的檢測報告，了解該口罩的測試標準。

【疫市營商】OK便利店會員優惠 10元買角落生物口罩套

責任編輯：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l