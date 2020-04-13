【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間17:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情形勢嚴峻，多個州份下令民眾居家禁足，非必需商店關門。美國人經歷早前搶購廁紙糧食後，現在搶購的竟然變成染髮劑。沃爾瑪（Walmart）表示，多得居家抗疫，染髮劑和其他個人美容護理產品，都成為最新搶手貨。
新冠肺炎疫情勢持續一段時間，居家令何時解除成為未知數，惟生活還須繼續下去。美國民眾搶完廁紙和糧食，開始將目光轉到扮靚和解悶。
美國零售巨企沃爾瑪董明倫（Doug McMillon）上周接受全國廣播公司（NBC）訪問，稱銷售數據顯示，隨住美國民眾留在家中，他們的購物焦點亦有所轉移：
「人們開始需要修剪頭髮鬍鬚，所以鬚刨、染髮劑等產品需求也在上升。看着這消費動態改變十分有趣。」
（People are starting to need a haircut so you start to see more beard trimmers and hair color and things like that. It's interesting to watch the dynamic play out.）
美國多州在3月底陸續頒佈禁足令，勒令糧店藥店以外暫停營業，民眾因此也暫時無法前往髮廊剪髮剃鬚。
與此同時，居家消磨時間也少不了娛樂。董明倫表示，遊戲、拼圖等玩意銷售也有所增加。
烹飪當然都是在家一大玩意。市場調查數據公司尼爾森（Nielsen）稱，美國烘焙酵母銷售量，在3月最後兩周，分別較去年同期勁升647%及457%，跑贏所有預先包裝消費者產品。
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