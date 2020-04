【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

▲ 【新冠肺炎美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 烘焙酵母、拼圖解悶也不放過

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情形勢嚴峻,多個州份下令民眾居家禁足,非必需商店關門。美國人經歷早前搶購廁紙糧食後,現在搶購的竟然變成染髮劑。沃爾瑪(Walmart)表示,多得居家抗疫,染髮劑和其他個人美容護理產品,都成為最新搶手貨。

新冠肺炎疫情勢持續一段時間,居家令何時解除成為未知數,惟生活還須繼續下去。美國民眾搶完廁紙和糧食,開始將目光轉到扮靚和解悶。

美國零售巨企沃爾瑪董明倫(Doug McMillon)上周接受全國廣播公司(NBC)訪問,稱銷售數據顯示,隨住美國民眾留在家中,他們的購物焦點亦有所轉移:

「人們開始需要修剪頭髮鬍鬚,所以鬚刨、染髮劑等產品需求也在上升。看着這消費動態改變十分有趣。」

(People are starting to need a haircut so you start to see more beard trimmers and hair color and things like that. It's interesting to watch the dynamic play out.)

美國多州在3月底陸續頒佈禁足令,勒令糧店藥店以外暫停營業,民眾因此也暫時無法前往髮廊剪髮剃鬚。

與此同時,居家消磨時間也少不了娛樂。董明倫表示,遊戲、拼圖等玩意銷售也有所增加。

烹飪當然都是在家一大玩意。市場調查數據公司尼爾森(Nielsen)稱,美國烘焙酵母銷售量,在3月最後兩周,分別較去年同期勁升647%及457%,跑贏所有預先包裝消費者產品。

