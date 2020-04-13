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【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

環球社會熱點 16:45 2020/04/13

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【新冠肺炎美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 烘焙酵母、拼圖解悶也不放過

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情形勢嚴峻，多個州份下令民眾居家禁足，非必需商店關門。美國人經歷早前搶購廁紙糧食後，現在搶購的竟然變成染髮劑。沃爾瑪（Walmart）表示，多得居家抗疫，染髮劑和其他個人美容護理產品，都成為最新搶手貨。

疫情搶豬肉 最大豬肉商確診關閉美國廠房

emoji都中招 2021年將無新表情

新冠肺炎疫情勢持續一段時間，居家令何時解除成為未知數，惟生活還須繼續下去。美國民眾搶完廁紙和糧食，開始將目光轉到扮靚和解悶。

美國零售巨企沃爾瑪董明倫（Doug McMillon）上周接受全國廣播公司（NBC）訪問，稱銷售數據顯示，隨住美國民眾留在家中，他們的購物焦點亦有所轉移：

「人們開始需要修剪頭髮鬍鬚，所以鬚刨、染髮劑等產品需求也在上升。看着這消費動態改變十分有趣。」

（People are starting to need a haircut so you start to see more beard trimmers and hair color and things like that. It's interesting to watch the dynamic play out.）

【美國疫情分佈】2.2萬人死亡 新增確診一周低

美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

美國多州在3月底陸續頒佈禁足令，勒令糧店藥店以外暫停營業，民眾因此也暫時無法前往髮廊剪髮剃鬚。

與此同時，居家消磨時間也少不了娛樂。董明倫表示，遊戲、拼圖等玩意銷售也有所增加。

烹飪當然都是在家一大玩意。市場調查數據公司尼爾森（Nielsen）稱，美國烘焙酵母銷售量，在3月最後兩周，分別較去年同期勁升647%及457%，跑贏所有預先包裝消費者產品。

華府傳染病專家：倘一早楚足 可拯救更多人

美媒揭特朗普想群體免疫促復市 遭警告作罷

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