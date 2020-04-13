三星S Voice語音助手走進歷史　6月終止服務

▲ S Voice即將走進歷史，6月起停止服務，讓路予同門的Bixby。

蘋果於2011年10月正式發表Siri，三星（Samsung）翌年在Galaxy S3中，引入智能語音助手S Voice，誓要一較高下。不過，S Voice即將走進歷史，6月起停止服務，讓路予同門的Bixby。

技術支援網站SamMobile指出，S Voice會在今年6月1日停止服務，受影響機型需追溯至Galaxy S6、S6 Edge、Note 5等舊機，由於S Voice向來不太受歡迎，加上三星新機皆沒有配搭S Voice，估計影響人數不多。

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事實上，自三星推出Galaxy S8開始，已改用名為Bixby的人工智能助手，S Voice語音助手主要透過語音指令操控電話，例如打電話、開Apps、記錄提示等，操作功能卻遠遠不及Bixby和Google Assistant，故三星終止S Voice服務的做法並不意外。現時只有少部份裝置如Galaxy Watch及Galaxy Active會使用S Voice，但稍後將升級到Bixby；6月1日起，S Voice亦只能回應「I’m unable to process your request」。

責任編輯：姚慧儀