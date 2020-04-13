【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%

新冠肺炎疫情持續，大眾短期內亦需繼續佩戴口罩。「星之子」陳易希與本地紡織業界合作，研發出一款可重用50次的口罩，有效過濾99.6%病毒及飛沫。產品將於5月推出市面，每套預售價為180元。

陳易希與本地紡織業界研發出「光觸媒環保口罩」。他指，口罩為三層設計，外層運動布料表面噴有「醫療級光觸媒塗層」，配合紫外光有殺菌功能；中層是可更換的熔噴無紡布濾芯，達至KN95口罩的標準；內層則是親膚性布料，具吸濕透氣及防敏效果。口罩有7種顏色選擇，用者亦可自行調較耳繩鬆緊度。

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口罩會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋，料可使用1至1.5個月，預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品，而5月初在全線卓悅亦有售。

該款口罩以人手製作，紡織業企業家李耀明則指，預計每星期可生產5萬個，成人及小童口罩各佔一半，未來亦會研發適合3歲或以下幼童使用的口罩。

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責任編輯：蘇穎琪

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