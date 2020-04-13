  • 24°C
香港時間 : 2020413日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%

商業 15:44 2020/04/13

分享：

新冠肺炎疫情持續，大眾短期內亦需繼續佩戴口罩。「星之子」陳易希與本地紡織業界合作，研發出一款可重用50次的口罩，有效過濾99.6%病毒及飛沫。產品將於5月推出市面，每套預售價為180元。

陳易希與本地紡織業界研發出「光觸媒環保口罩」。他指，口罩為三層設計，外層運動布料表面噴有「醫療級光觸媒塗層」，配合紫外光有殺菌功能；中層是可更換的熔噴無紡布濾芯，達至KN95口罩的標準；內層則是親膚性布料，具吸濕透氣及防敏效果。口罩有7種顏色選擇，用者亦可自行調較耳繩鬆緊度。

【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）

口罩會以套裝形式出售，包括一個可重用口罩、10塊過濾芯、殺菌口罩袋，料可使用1至1.5個月，預售價為180元。市民可以在4月15日於網站預訂產品，而5月初在全線卓悅亦有售。

該款口罩以人手製作，紡織業企業家李耀明則指，預計每星期可生產5萬個，成人及小童口罩各佔一半，未來亦會研發適合3歲或以下幼童使用的口罩。

【口罩供應】「愛的家」BFE、PFE >99%口罩108元30個　 今日下午3時預訂 (附預訂連結)

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 運動

上一篇文章

【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱

下一篇文章

【新冠肺炎】內地供港豬隻短缺　市場拍賣價每隻需逾4千元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】一文睇清麥當勞4月份多重優惠　如何智賺港人錢？
【疫市營商】一文睇清麥當勞4月份多重優惠　如何智賺港人錢？
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？
【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？