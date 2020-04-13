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【中國口罩】採購200萬個未達醫用標準中國製口罩　芬蘭官員辭職

環球政經 16:17 2020/04/13

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新冠肺炎肆虐全球，各國對口罩需求殷切。芬蘭早前向中國訂購200萬片外科手術用口罩和23萬片防護型口罩，惟發現該批口罩不符醫院使用標準，負責採購的芬蘭國家緊急物資局（National Emergency Supply Agency）主管洛內馬（Tomi Lounema）已宣布辭職。

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據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，洛內馬（Tomi Lounema）承認花費1,000萬歐元（約8,473萬港元）採購防護設備，惟結果不是不合醫院使用，就是簽了約但對方沒履約，故日前宣布辭職。

洛內馬最近受到多番批評，先傳出他採購的口罩未通過測試，因此沒送到醫院。他其後又承認訂購的口罩是向高利貸放貸者薩爾馬斯特（Onni Sarmaste），以及電視實境秀明星耶爾哈（Tiina Jylhä）購入，分別向兩人支付了500萬歐元。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）早前曾表示，她沒信心讓洛內馬管理國家緊急物資局。

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