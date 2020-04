【美國疫情】曾多次與特朗普「作對」　傳染病專家福西陷「炒魷」危機？

周日,美國總統特朗普在Twitter上轉發一條帖文,內容是呼籲將美國國家過敏症和傳染病研究所主任、傳染病專家福西(Anthony Fauci)「炒魷」。

事源福西早前向CNN表示,無人會否認「如果美國在新型冠狀病毒爆發時早些實施遏制措施,就可以挽救生命」的講法,言論引來競選國會議員的共和黨人羅瑞恩(DeAnna Lorraine)攻擊,指福西曾在2月29日告訴人們不用擔心,新冠肺炎對美國公眾沒有構成威脅。羅瑞恩在帖文中加上了「是時候將Fauci『炒魷』(Time to #FireFauci)」。

特朗普將此帖文轉發,表示:「對不起,這是假新聞,這些都已記錄在案,我在人們帶起(有關新冠肺炎)的話題前,一早就已對中國封關。(Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you)」。

▲ 特朗普在Twitter轉貼有關帖文。(特朗普Twitter)

目前尚不清楚這是否僅僅只是威脅,但特朗普在過去幾周的確已解雇了數名公務員,而就瘧疾藥物「羥氯喹」(Hydroxychloroquine)抗疫一事上,兩人一直持不同立場,特朗普多次吹捧羥氯喹,但福西卻一直堅稱此藥未有足夠證明可治新冠肺炎。