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【美國疫情】曾多次與特朗普「作對」　傳染病專家福西陷「炒魷」危機？

環球政經 16:03 2020/04/13

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周日，美國總統特朗普在Twitter上轉發一條帖文，內容是呼籲將美國國家過敏症和傳染病研究所主任、傳染病專家福西（Anthony Fauci）「炒魷」。

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事源福西早前向CNN表示，無人會否認「如果美國在新型冠狀病毒爆發時早些實施遏制措施，就可以挽救生命」的講法，言論引來競選國會議員的共和黨人羅瑞恩（DeAnna Lorraine）攻擊，指福西曾在2月29日告訴人們不用擔心，新冠肺炎對美國公眾沒有構成威脅。羅瑞恩在帖文中加上了「是時候將Fauci『炒魷』（Time to #FireFauci）」。

特朗普將此帖文轉發，表示：「對不起，這是假新聞，這些都已記錄在案，我在人們帶起(有關新冠肺炎)的話題前，一早就已對中國封關。（Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you）」。

特朗普在Twitter轉貼有關帖文。(特朗普Twitter)

目前尚不清楚這是否僅僅只是威脅，但特朗普在過去幾周的確已解雇了數名公務員，而就瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）抗疫一事上，兩人一直持不同立場，特朗普多次吹捧羥氯喹，但福西卻一直堅稱此藥未有足夠證明可治新冠肺炎。

 

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