【美國疫情】聯儲局官員：美經濟恐陷18個月停擺

美國疫情對美國經濟影響漸浮現,有聯儲局官員警告,若沒有出現有效治療新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)的療法或疫苗,美國經濟可陷入長達18個月的停擺。

英國屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

美國死亡比例遠超亞洲 學者:特朗普之過

明尼阿波利斯儲行行長卡什卡里(Neel Kashkari)指:

「我們在看全球各地的情況。當他們放鬆對經濟活動的控制時,疫情又會再度爆發。」

(We’re looking around the world. As they relax the economic controls, the virus flares back up again.)

emoji都中招 2021年將無新表情

福西:倘早實施居家令 可拯救更多人

所以,卡什卡里認為,直至出現有效療法或疫苗之前,疫情可能會不斷爆發,然後受控,繼而又再度爆發,之後再受控。

卡什卡里指出,現時應集中制定長達18個月的醫保系統及經濟策略。

美媒:特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

卡什卡里今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權。卡什卡里坦言,按照現時情況,很難看到經濟會出現V型復甦。

另外﹐今年同樣擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長美斯特(Loretta Mester)上周表示,聯儲局手中尚有彈藥,意味聯儲局的救市方案可能未完,但認為應由美國財政部來主導紓困工作。

最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l