【美國疫情】聯儲局官員：美經濟恐陷18個月停擺

美國疫情對美國經濟影響漸浮現，有聯儲局官員警告，若沒有出現有效治療新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的療法或疫苗，美國經濟可陷入長達18個月的停擺。

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明尼阿波利斯儲行行長卡什卡里（Neel Kashkari）指：

「我們在看全球各地的情況。當他們放鬆對經濟活動的控制時，疫情又會再度爆發。」

（We’re looking around the world. As they relax the economic controls, the virus flares back up again.）

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所以，卡什卡里認為，直至出現有效療法或疫苗之前，疫情可能會不斷爆發，然後受控，繼而又再度爆發，之後再受控。

卡什卡里指出，現時應集中制定長達18個月的醫保系統及經濟策略。

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卡什卡里今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權。卡什卡里坦言，按照現時情況，很難看到經濟會出現V型復甦。

另外﹐今年同樣擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長美斯特（Loretta Mester）上周表示，聯儲局手中尚有彈藥，意味聯儲局的救市方案可能未完，但認為應由美國財政部來主導紓困工作。

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