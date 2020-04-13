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【萬洲豬肉廠】萬洲旗下美豬肉加工廠史密斯菲爾德暫時停廠

金融經濟 14:57 2020/04/13

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萬洲旗下的史密斯菲爾德食品工廠，正受美國疫情影響。

萬洲 （00288） 全資擁有的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）宣布，位在南達科他州的工廠，傳出238員工確診新冠肺炎，據外電報道，史密斯菲爾德表示，因員工接連確診，決定暫時關閉工廠並進行全面消毒，復工時間將由政府部門決定何時重啟。史密斯菲爾德在美國有逾10家豬肉加工廠房。

史密斯菲爾德將支付員工未來兩周人工，稱若廠房持續停工，會限制零售店的肉類供應，並且導致農場家畜滯銷，擾亂美國食品供應鏈。該廠是美國最大的豬肉加工廠之一，佔美國豬肉產量的4%至5%。史密斯菲爾德同時指出，目前沒有證據顯示，病毒可以透過食品或食品包裝傳播。

根據萬洲2019年業績報告，肉製品及生鮮豬肉為主要收入來源。美國肉製品收入78.14億美元，佔集團肉製品收入收入的63%，美國肉製品經營利潤為8.47億美元，佔整體的54%。至於生鮮豬肉，在美國收入44.67億美元，佔生鮮豬肉收入的44%；美國經營利潤1.5億美元，佔生鮮豬肉經營利潤的37%。

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編輯：譚志偉

香港股票 萬洲國際（00288） 疫情 新冠肺炎疫情

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