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【疫市營商】OK便利店會員優惠　10元買角落生物口罩套

商業 14:48 2020/04/13

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OK Stamp IT 會員由即時至4月22日期間，可以10元優惠價購買角落生物口罩套1個。（OK便利店Facebook圖片）

外出時佩戴口罩已經是港人的日常習慣。有時需要短暫除下口罩，不少人會把口罩拉到下巴，其後再戴上。不過，此舉會把下巴、頸部的細菌病毒帶至口鼻；較理想的方法應是暫存在乾淨的口罩收納套。

【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩今日可抽籤（附實物圖、登記方法）

OK便利店今日在Facebook宣布，OK Stamp IT 金會員由即時至4月22日期間，可以10元優惠價購買角落生物口罩套1個。銀會員亦可於4月16日早上7時起，同樣以10元優惠價購買角落生物（Sumikko Gurashi）口罩套1個；原價為15元1個。

【口罩供應】「愛的家」BFE、PFE >99%口罩108元30個　 今日下午3時預訂 (附預訂連結)

該系列口罩套包括白熊、企鵝、貓、炸豬排、蜥蜴等角落生物人氣角色。不過，優惠只適用於已登記之OK齊齊印之會員八達通，以及需憑券使用優惠。而且，顧客必須於4月11日或之前成為OK Stamp IT VIP 才享是次優惠。

同時，顧客謹記每次使完口罩套後，必需好好清潔口罩套，免同樣變成細菌及病毒的溫床。

【疫市營商】希慎集團投入逾7千萬革新　夥商戶綫上吸客

責任編輯：葉泳珊

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