【被拒入境】尚丹號最後5名乘客 復活節被困「鬼船」

▲ 目前「鹿特丹號」上仍有5名乘客,他們形容自己被困「鬼船」上,只能漂泊在陽光普照的加勒比海,度過復活節。

全球新冠肺炎疫情未卻,郵輪屢屢成為傳播黑點後,不少國家、港口都敬而遠之。三月底的荷美郵輪的「尚丹號」出現4宗死亡個案和多宗確診,將乘客遷移到另一艘郵輪「鹿特丹號」後,目前仍有4名阿根廷乘客,以及1位烏拉圭籍阿根廷居民,因阿根廷政府的封關措施而被拒入境,被困空蕩蕩的「鬼船」上,只能漂泊在陽光普照的加勒比海,度過復活節。

74歲阿根廷乘客Claudia Osiani接受彭博社訪問,道:

「我們就像鬼船的孤魂,我們只想回家。」

(It’s like we are ghosts on a ghost ship, we just want to go home.)

Claudia Osiani3月初登上尚丹號,隨郵輪上出現多宗確診,她自3月22日起,已在尚丹號開始隔離,3月尾隨其他健康乘客在遷移到「鹿特丹號」(MS Rotterdam)。即使現在經過6次檢測,皆是陰性,但仍困在郵輪,有家歸不得。

5位乘客曾在郵輪靠岸後,兩度前往附近機場,欲飛往阿根廷,都因荷美郵輪無法為乘客取得乘搭包機前往阿根廷的許可,而要折返郵輪。因阿根廷對美國等19個地點受新冠疫情影響的國家實施封關措施,期間只能處理有限的入境名額;阿根廷外交發言人稱該國自3月12日起暫停飛往阿根廷的航班,目前沒有名額處理被困「鹿特丹號」的乘客。