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【被拒入境】尚丹號最後5名乘客 復活節被困「鬼船」

環球社會熱點 14:46 2020/04/13

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目前「鹿特丹號」上仍有5名乘客，他們形容自己被困「鬼船」上，只能漂泊在陽光普照的加勒比海，度過復活節。

全球新冠肺炎疫情未卻，郵輪屢屢成為傳播黑點後，不少國家、港口都敬而遠之。三月底的荷美郵輪的「尚丹號」出現4宗死亡個案和多宗確診，將乘客遷移到另一艘郵輪「鹿特丹號」後，目前仍有4名阿根廷乘客，以及1位烏拉圭籍阿根廷居民，因阿根廷政府的封關措施而被拒入境，被困空蕩蕩的「鬼船」上，只能漂泊在陽光普照的加勒比海，度過復活節。

74歲阿根廷乘客Claudia Osiani接受彭博社訪問，道：

「我們就像鬼船的孤魂，我們只想回家。」

It’s like we are ghosts on a ghost ship, we just want to go home.

Claudia Osiani3月初登上尚丹號，隨郵輪上出現多宗確診，她自322日起，已在尚丹號開始隔離，3月尾隨其他健康乘客在遷移到「鹿特丹號」（MS Rotterdam）。即使現在經過6次檢測，皆是陰性，但仍困在郵輪，有家歸不得。

5位乘客曾在郵輪靠岸後，兩度前往附近機場，欲飛往阿根廷，都因荷美郵輪無法為乘客取得乘搭包機前往阿根廷的許可，而要折返郵輪。因阿根廷對美國等19個地點受新冠疫情影響的國家實施封關措施，期間只能處理有限的入境名額；阿根廷外交發言人稱該國自3月12日起暫停飛往阿根廷的航班，目前沒有名額處理被困「鹿特丹號」的乘客。

 

傳染病 疫情 外交 復活節 郵輪 出入境管制 烏拉圭 阿根廷 加勒比海 美國

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