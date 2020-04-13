【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

▲ 英媒指新冠肺炎疫情下，英國符合標準的屍袋庫存也告急，醫護人員更聲稱要用床單來包裹死者屍體。

英國的新冠肺炎疫情持續，死亡人數更突破1萬人。英媒更引述供應商消息指，新冠肺炎疫情導致大量患者死亡，甚至連符合標準的屍袋庫存也告急，醫護人員更聲稱要用床單來包裹死者屍體。但英國國民保健服務（NHS）則強調，屍袋庫存仍充足。

【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。

BBC更引述另一間供應商指，目前無法採購屍袋。供應商指，其供應的屍袋主要於中國製造，需時六星期才將物資運到英國，空運費用更非常昂貴。該供應商表示已著手研究自行生産屍袋，但由於無法採購塑膠纖維，導致難以成事。

【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

倫敦西部一家醫院的護士Sally Goodright曾於社交媒體Facebook上發文指：「我們的屍袋已用盡，但死者仍不斷湧現。」（We ran out of body bags but still the dead were arriving from the wards.）但貼文其後已遭刪除。

英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。

但Epsom and St Helier University醫院的NHS信托發言人否認屍袋短缺，但並未否認曾使用床單裹屍。發言人稱，英國公共衛生部有指引列出屍袋並非必要。NHS供應鏈的發言人亦表示，目前有足夠的屍袋供應，並預期將有更多數量維持供應。

【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

【美國疫情】美媒：特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l