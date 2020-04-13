【口罩供應】BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98% HKTVmall口罩4月13日可抽籤（附實物圖、登記方法）
商業 14:10 2020/04/13
新冠肺炎疫情肆虐全球。而踏入4月，早前港企陸續於本港設立的口罩廠房，終於相繼完工，產品正在面世。HKTVmall今日（星期一）至1日（星期日）期間，於網站予民眾登記。購買日期則為4月27日（星期一）至5月3日（星期日）。
現時於HKTVmall登記，只需要電郵和手提電話號碼，即使無HKTVmall帳戶亦可參與。由登記到成功登記，過程不足一分鐘，簡易快捷。不過，每個手提電話號碼只可登記一次，重複登記仍以首次提交資料為準。
【口罩供應】「愛的家」BFE、PFE >99%口罩108元30個 今日下午3時預訂 (附預訂連結)
今次推出的口罩數量為3,000盒，成功中籤者可限購一盒。其實市面上充斥各種口罩消息。HKTVmall帖文亦提醒民眾，帖文內的連結為唯一登記系統的入口，提防假網站，即此登記網站。
HKTVmall早前推出購物送口罩優惠。雖然優惠截至目前已結束，但有小編早前訂貨並成功收取貨。而小編們亦發現，最近網購的到貨時間回復至平均3日，無需再等待一周左右。未知今次口罩銷售送貨日期又是多久。
責任編輯：馬意文
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