【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過 攻擊世衛荒謬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發。美國確診人數超過55萬，佔全球30%；逾2萬人死亡也是全球最多。美國可謂最後大規模爆發疫情主要國家，理應有最多時間準備，惟美國疫情卻是全球最嚴重，每百萬人死亡比例更遠遠超過亞洲各地。美國學者批評，華府連基本防控疫情策略都沒有，是特朗普的失敗。

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美國哥倫比亞大學公共衛生政策教授薩克斯（Jeffrey Sachs）在CNN撰文，形容要知道特朗普政府有多麼失敗，只要簡單地比較一下美國與亞洲各地的疫情數字。

薩克斯指出，美國目前每100萬人，就有多達62人死於新冠肺炎疫情；相比之下，香港、台灣、日本數字都少於1人，中國內地、南韓、新加坡少於5人。

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亞洲人口大國印度即使條件相對弱，同樣很早就採取果斷防疫行動。薩克斯讚揚，印度在3月24日，死亡僅10人時，就全國封城禁足，印度目前每100萬人只有0.2人死亡，醫院更不像美國般逼爆。

薩克斯批評，美國特朗普政府明知疫情警鐘一早已響，卻對警告視而不見，多次淡化新冠肺炎疫情；特朗普似乎將疫情視為政治和選舉問題，而非將公共衛生置於首位，到美國爆發災難，他就一如既往怪責他人。

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薩克斯指出，特朗普政府攻擊世界衛生組織（WHO）根本荒謬，因為所有國家在疫情中都同時接收到同樣資訊，而且世衛只是消息來源之一。他稱，美國有大把專家，有情報機關，更有疫情監察網絡，無疑能直接觀察中國1月底武漢封城，強硬控疫的進程和成果。

他反問，為何亞洲會成功控疫而美國如此失敗？答案在於國家領導層和公共衛生應急準備，而不在於世衛。疫情早在去年12月已傳出警報，台灣當時已開如防範；中美疾控報門首長1月初曾經通電；白宮顧問納瓦羅1月底也曾書面預警，但特朗普竟稱最近才看到。

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薩克斯認為，錯判形勢的遠非只有特朗普政府。他提到，不少歐洲國家都反應緩慢，例如英國遲遲不作為，如今疫情預測在歐洲之中最為可怕；巴西總統博爾索納羅更對疫情採取否認態度。

薩克斯主張，美國亦應如亞洲一樣，盡最大努力找出感染者，並盡早隔離潛在病人。他指美國可以追蹤密切接觸者並提供病毒檢測、以手機網絡來支援檢測和隔離措施、在公共交通和場所檢查找出有病徵人士，只是美國並沒有這樣做。

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