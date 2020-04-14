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【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊

理財智慧 18:13 2020/04/14

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「當發現自己咁辛苦嘅野有機會比人一句唔該就『拿走』，就好想喊。」Issac近日遇上創業家都會發的惡夢，就是辛苦建立的內容庫，被人全篇炒襲到內地網站，供人免費瀏覽。

Issac於3年前創辦二手書交易平台Sparktake，去年他和拍擋Sean再下一城，創辦了閱讀應用程式Sparksine，主打付費訂閱，Sparksine會每日在書中精選一些有質素的內容，以Email的形式發送給客人，目前Sparksine在Instagram已累積20萬追蹤用戶、應用程式3至4萬訂閱用戶，而應用程式內已有超過2千篇文章。

Issac(左)和拍擋Sean(右)創辦閱讀應用程式Sparksine。(受訪者提供圖片)

相關文章：內地品牌「喬丹體育」敗訴　須撤銷部分商標

近日Sparksine創辦人Issac，偶然在網上搜尋自己的品牌時，發現有人直接複製Sparksine App上的內容、段落以及文字，並在內地的平台「喜馬拉雅」和「蜻蜓FM」中刊登。 對方更直接把他們的文案、圖片以及Logo一字不漏地轉貼。

Issac發現有人將Sparksine的內容、圖片刊登在內地網站。(受訪者提供圖片)

Issac直言感到很無奈，坦言：「好過份，我哋辛苦建立嘅，咁就比人抄左，基本上我哋有嘅保障就係無保障。」Issac認為內地這種「微創新」行為，實在不敢恭维，他又擔心抄襲的人會先一步申請商標或專利，再反告他們，事件已令他失眠多日。他強調自己只想建立「Sparksine是一個香港品牌」的形象，他們並沒有任何進軍內地的計劃，主要著眼於香港、台灣及新加坡的市場。

撰文 : 黎海怡

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