  • 21°C
香港時間 : 2020413日 (一) 18:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

非裔人疑遭歧視　中方：對所有外國在華人員一視同仁

環球政經 17:58 2020/04/13

分享：

新冠肺炎肆虐，近日在中國廣州內，有數百名非裔人士疑遭歧視，在沒有確診的情況下，被趕出住所、強制檢疫和以至沒收護照。在周六（11日）非洲聯盟（The African Union）對該情況表示「非常關注」，並呼籲北京立即採取糾正措施。周日（12日），中方就強調，對歧視性言行是零容忍。

事實上，中國廣州越透區有「小非洲」之稱，而當中有8名確診者也曾待過這裡。有報道指出，有5名奈及利亞公民在違反強制隔離的檢疫措施期間，到過餐廳和其他公共場所，使近200名密切接觸者須被檢測或隔離，而引起公憤。

據法新社報道，自內地外地輸入案增加，亦開始對加強防控。多名非裔人士透露，均遇上不公平對待，如被驅逐、進行新型冠狀病毒檢測，甚至是被強行逐出其住所，以及被旅館拒於門外的問題。更有影片顯示，自上周起，廣州街道上，亦出現不少非裔人士流落街頭，甚至提著行李在人行道上露宿。

中國外交部發言人趙立堅就強調，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。政府一直高調重視外國人在國內的生活和健康，又指，廣東省政府亦很重視非裔人士的關注點，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務等。

趙立堅 歧視 外交

下一篇文章

【誠哥撐醫護】李嘉誠拍片感謝醫護　「香港醫護，好嘢！」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
家人年初勸阻入市　遲三個月買平62萬
家人年初勸阻入市　遲三個月買平62萬
愛的家口罩　今下午3時起接受預訂
愛的家口罩　今下午3時起接受預訂
【GU都撐唔住】UNIQLO母企預警 全年盈利挫39% 下半年首次蝕錢
【GU都撐唔住】UNIQLO母企預警 全年盈利挫39% 下半年首次蝕錢
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用