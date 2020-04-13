非裔人疑遭歧視　中方：對所有外國在華人員一視同仁

新冠肺炎肆虐，近日在中國廣州內，有數百名非裔人士疑遭歧視，在沒有確診的情況下，被趕出住所、強制檢疫和以至沒收護照。在周六（11日）非洲聯盟（The African Union）對該情況表示「非常關注」，並呼籲北京立即採取糾正措施。周日（12日），中方就強調，對歧視性言行是零容忍。

事實上，中國廣州越透區有「小非洲」之稱，而當中有8名確診者也曾待過這裡。有報道指出，有5名奈及利亞公民在違反強制隔離的檢疫措施期間，到過餐廳和其他公共場所，使近200名密切接觸者須被檢測或隔離，而引起公憤。

據法新社報道，自內地外地輸入案增加，亦開始對加強防控。多名非裔人士透露，均遇上不公平對待，如被驅逐、進行新型冠狀病毒檢測，甚至是被強行逐出其住所，以及被旅館拒於門外的問題。更有影片顯示，自上周起，廣州街道上，亦出現不少非裔人士流落街頭，甚至提著行李在人行道上露宿。

中國外交部發言人趙立堅就強調，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。政府一直高調重視外國人在國內的生活和健康，又指，廣東省政府亦很重視非裔人士的關注點，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務等。