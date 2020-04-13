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Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集

科技 14:33 2020/04/13

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Apple TV+最近宣佈，免費開放部分特選劇集系列和兒童節目，讓用家可以與家人隨時一同收看。

新冠肺炎疫情持續擴散，不少市民都會選擇留在家中防疫，相信大部分人都會選擇以煲劇、打機等娛樂活動度日。Apple TV+最近宣佈，免費開放部分特選劇集系列和兒童節目，讓用家可以與家人隨時一同收看。

Apple TV+今次舉行的Free for Everyone活動由4月11日開始，用家可以免費於超過100個國家或地區，使用Apple 裝置，包括iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac電腦、指定的Samsung和LG智能電視、Amazon Fire TV及Roku裝置上的Apple TV app等，甚至是直接透過網站 tv.apple.com/hk，播映特選劇集系列和兒童節目，毋需訂閱Apple TV+服務，只要登入自己的Apple ID 就能收看。不過，Apple表示，是次優惠是限時供應，但暫時未有提及活動結束日期。

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在是次的Free For Everyone活動中，免費提供包括各種類型的節目，包括由《鬼眼》驚慄大師M.Night Shyamalan 製作的《靈異女僕 Servant》、科幻劇《天空驕子For All Mankind》及《迪金森的詩生活 Dickinson》此類較輕鬆有趣的內容，而《追逐美國夢 little america》及《大象女王 The Elephant Queen》則最適合喜歡實況電視的用家。此外，Apple TV+亦有提供不同的兒童節目，例如：《史諾比上太空 Snoopy In Space》、《歡樂小幫手 Helpsters》及《幽靈寫手 ghostwriter》。

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責任編輯：施雯雯

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