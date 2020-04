Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集

▲ Apple TV+最近宣佈,免費開放部分特選劇集系列和兒童節目,讓用家可以與家人隨時一同收看。

新冠肺炎疫情持續擴散,不少市民都會選擇留在家中防疫,相信大部分人都會選擇以煲劇、打機等娛樂活動度日。Apple TV+最近宣佈,免費開放部分特選劇集系列和兒童節目,讓用家可以與家人隨時一同收看。

Apple TV+今次舉行的Free for Everyone活動由4月11日開始,用家可以免費於超過100個國家或地區,使用Apple 裝置,包括iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac電腦、指定的Samsung和LG智能電視、Amazon Fire TV及Roku裝置上的Apple TV app等,甚至是直接透過網站 tv.apple.com/hk,播映特選劇集系列和兒童節目,毋需訂閱Apple TV+服務,只要登入自己的Apple ID 就能收看。不過,Apple表示,是次優惠是限時供應,但暫時未有提及活動結束日期。

在是次的Free For Everyone活動中,免費提供包括各種類型的節目,包括由《鬼眼》驚慄大師M.Night Shyamalan 製作的《靈異女僕 Servant》、科幻劇《天空驕子For All Mankind》及《迪金森的詩生活 Dickinson》此類較輕鬆有趣的內容,而《追逐美國夢 little america》及《大象女王 The Elephant Queen》則最適合喜歡實況電視的用家。此外,Apple TV+亦有提供不同的兒童節目,例如:《史諾比上太空 Snoopy In Space》、《歡樂小幫手 Helpsters》及《幽靈寫手 ghostwriter》。

