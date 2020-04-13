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【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

環球社會熱點 13:34 2020/04/13

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【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數為全球最多。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）承認，如果美國一早採取居家令等措施，死亡數字或會減低，但強調作出此決定並不容易。

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《紐約時報》報道指，福西及其他官員早在2月底就曾提議採取更嚴格的抗疫措施，包括居家令等，但美國總統特朗普（Donald Trump）卻在幾周後才決定採取這些措施。

福西接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，沒有人能否認，從邏輯角度看，早點推行抗疫措施可拯救更多生命。

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不過，福西又指，衛生官員只是從衛生角度提出以上建議，強調白宮在作出相關的決定要考量的事情非常複雜。

福西認為，若白宮早在2月底就推出居家令，會引起社會很多反彈的聲音。

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福西又認為，美國目前之所以疫情嚴峻是涉及多個因素，例如國家的規模及異質性，而不僅僅是較遲實施抗疫措施。

被問到下月復市的可能性時，福西預計，隨著疫情愈來愈似達到頂峰，預計下月可逐步重啟經濟，惟強調不能一刀切。

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