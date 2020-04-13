荷蘭多個5G發射塔遭縱火破壞　恐阻礙5G發展

▲ 荷蘭國內在過去一周出現4宗5G發射塔被縱火破壞的案件，分析師表示，不少人都對5G存在疑慮，認為5G天線會釋放輻射而影響健康，亦有人擔心5G科技會侵犯個人私隱。

早前有網絡謠傳指出，新冠肺炎疫情與5G網絡建設有關，繼英國出現多宗5G發射塔被縱火破壞的案件後，荷蘭國內在過去一周亦有4個5G發射塔發生同類型事故，分析師表示，不少人都對5G存在疑慮，認為5G天線會釋放輻射而影響健康，亦有人擔心5G科技會侵犯個人私隱。

荷蘭傳媒De Telegraaf日前就引述一名負責通信行業組織負責人指，荷蘭在過去一周總共發生四次類似事故，包括：鹿特丹、利瑟爾、貝斯德及尼厄嫩，縱火者更在案發現場留下反5G標語的塗鴉。負責人又指，現時醫院和護老院迫切需要快速網絡，形容破壞基站的行為是無法理解及接受。

事實上，荷蘭一直都有不少團體極力反對建設5G網絡，大部分人擔心發射塔釋出的輻射有機會危害人體健康，亦有人憂慮5G技術侵犯個人私隱。荷蘭的國家安全與反恐協調部門（NCTV）坦言，當地過去一周已經發生多宗包括縱火及破壞的事件，並指破壞發射塔可能會對通訊網絡的覆蓋範圍和緊急服務的可達範圍造成影響，又表示他們會與警方和電訊商就事件緊密聯繫。

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NCTV又指，最近在英國也發生多宗類似攻擊，而英國官員已經多番澄清駁斥，對於早前英國有謠傳指5G會傳播新型冠狀病毒的說法，表示是完全失實的假新聞，但無奈假新聞傳播，導致多個訊號塔遭受破壞。

目前，荷蘭的大型電訊商還未正式推出全國性的5G服務，暫時仍處於測試階段。對於是次5G發射塔被破壞事件，暫時仍未知道是單純因為民眾對5G 技術的反對和恐懼，抑或是與英國一樣涉及陰謀論者。

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責任編輯：施雯雯

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