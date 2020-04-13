  • 23°C
香港時間 : 2020413日 (一) 12:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】美媒：特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

環球社會熱點 12:22 2020/04/13

分享：

【美國疫情】美媒：特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

美國疫情嚴峻，因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數成全球最多。有美媒報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）希望早日復市，故在上月曾詢問官員，美國能否使用「群體免疫」 （herd immunity）這概念，但遭警告此或令大批美國人死亡。

《華盛頓郵報》報道指，特朗普在3月時曾在白宮會議上詢問：

「為何我們不讓這個（病毒）清洗國家？」

（Why don't we let this wash over the country？）

特朗普:經濟將似火箭反彈 向逝者致敬

最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）起初不明白「清洗」（wash over）的意思，但當他意識到特朗普所指的是「群體免疫」的概念時，就回道：

「總統先生，很多人會死。」

（Mr. President， many people would die.）

報道指，雖然特朗普接受福西的說法，但他仍希望可盡快復市，以重啟美國經濟。

「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

美國確診個案逾52萬奪命突破2萬宗　超越意大利死亡人數全球最多

英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府曾一度力推「群體免疫」 ，即預計當有約60%英國人受到感染且痊癒後產生抗體，令群體免疫，此想法惹各界非議。

另外，福西周日接受有線新聞網絡（CNN）節目訪問時，被問到下月復市的可能性時，福西預計，隨著疫情愈來愈似達到頂峰，預計下月可逐步重啟經濟，惟強調不能一刀切。

利物浦名宿杜格利殊入院 確診但無病徵

特朗普：國家健康前不重啟經濟

美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）則指，現時說5月能否重啟經濟是為時過早。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者
今日
【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
今日
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死
今日
【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死
【美國疫情】確診個案逾52萬奪命突破2萬宗　超越意大利死亡人數全球最多
2020/04/12
【美國疫情】確診個案逾52萬奪命突破2萬宗　超越意大利死亡人數全球最多
【日本疫情】東京都要求娛樂場所等停業 屬日本首例
2020/04/11
【日本疫情】東京都要求娛樂場所等停業 屬日本首例
疫情 經濟 傳染病 冠狀病毒 肺炎 美國 特朗普 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低

下一篇文章

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制
【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制
【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌
【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌
【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」
【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」
【日本疫情分佈圖】單日激增逾600人確診 全國僅1縣未失守
【日本疫情分佈圖】單日激增逾600人確診 全國僅1縣未失守
【美國疫情分佈圖】死亡人數破2萬 全球最多 確診增至53萬宗
【美國疫情分佈圖】死亡人數破2萬 全球最多 確診增至53萬宗
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間12:00）