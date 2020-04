▲ 【美國疫情】美媒:特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

美國疫情嚴峻,因新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)死亡人數成全球最多。有美媒報道指,美國總統特朗普(Donald Trump)希望早日復市,故在上月曾詢問官員,美國能否使用「群體免疫」 (herd immunity)這概念,但遭警告此或令大批美國人死亡。

《華盛頓郵報》報道指,特朗普在3月時曾在白宮會議上詢問:

「為何我們不讓這個(病毒)清洗國家?」

(Why don't we let this wash over the country?)

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)起初不明白「清洗」(wash over)的意思,但當他意識到特朗普所指的是「群體免疫」的概念時,就回道:

「總統先生,很多人會死。」

(Mr. President, many people would die.)

報道指,雖然特朗普接受福西的說法,但他仍希望可盡快復市,以重啟美國經濟。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)政府曾一度力推「群體免疫」 ,即預計當有約60%英國人受到感染且痊癒後產生抗體,令群體免疫,此想法惹各界非議。

另外,福西周日接受有線新聞網絡(CNN)節目訪問時,被問到下月復市的可能性時,福西預計,隨著疫情愈來愈似達到頂峰,預計下月可逐步重啟經濟,惟強調不能一刀切。

美國食品藥物管理局(FDA)局長哈恩(Stephen Hahn)則指,現時說5月能否重啟經濟是為時過早。

