【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷

▲ 【美國疫情】美媒：特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

美國疫情嚴峻，因新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數成全球最多。有美媒報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）希望早日復工復產，故在上月曾詢問官員，美國能否使用「群體免疫」 （herd immunity）這概念，但遭警告此或令大批美國人死亡。

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《華盛頓郵報》報道指，特朗普在3月時曾在白宮會議上詢問：

「為何我們不讓這個（病毒）清洗國家？」

（Why don't we let this wash over the country？）

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美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）起初不明白「清洗」（wash over）的意思，但當他意識到特朗普所指的是「群體免疫」的概念時，就回道：

「總統先生，很多人會死。」

（Mr. President， many people would die.）

報道指，雖然特朗普接受福西的說法，但他仍希望可盡快復市，以重啟美國經濟。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府曾一度力推「群體免疫」 ，即預計當有約60%英國人受到感染且痊癒後產生抗體，令群體免疫，惟此想法惹各界非議。

另外，福西周日接受有線新聞網絡（CNN）節目訪問時，被問到下月解除封鎖的可能性時，福西預計，隨著疫情愈來愈似達到頂峰，預計下月可逐步重啟經濟，惟強調不能一刀切。

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美國食品藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）則指，現時說5月能否重啟經濟是為時過早。

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