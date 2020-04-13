【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

▲ 美國總統特朗普表示，美國於新冠肺炎疫情過後復工，經濟將會有如火箭般急速反彈，更指重建經濟是要向逝去的民眾致敬。

美國的新冠肺炎疫情仍未受控，累計死亡人數已超越意大利，全美50州更首度同處重大災難狀態。美國總統特朗普表示，美國於新冠肺炎疫情過後復工，經濟將會有如火箭般急速反彈，更揚言重建經濟是要向疫情中逝去的民眾作悼念。

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美國增至超過55萬人確診新冠肺炎，死亡人數逾2.2萬人，更超越歐洲疫情重災區意大利的1.9萬人，成爲全球新冠肺炎死亡人數最多的國家。

另外，特朗普（Donald Trump）於上周六（11日）批准懷俄明州進入重大災難狀態後，全美50州同時處於重大災難狀態，為該國史上首次。

特朗普接受霍士新聞台（Fox News）訪問時表示，美國復工後將出現經濟復甦的大好機會。他指出疫情壓抑需求，及所有人都希望出門上班，再加上2萬億美元（約15.6萬億港元）的經濟援助計劃，美國經濟將有望反彈。

特朗普更表示：

美國將出現巨大反彈，我預計將有如火箭一般。

（We're going to have, just a tremendous surge. I think it's gonna be like a rocket ship.）

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特朗普又指出，有必要紀念在新冠肺炎疫情中逝去的每一個人，因此會再次重建美國經濟，以向這些喪生者作悼念。

特朗普表示，美國政府以正確方式回應疫情，強調如非政府採取社會隔離措施，死亡人數可能會更高，甚至高達220萬人。但他強調美國人已經歷很多事，將會變得比過往更好和更強大。

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