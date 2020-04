【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

▲ 美國總統特朗普表示,美國於新冠肺炎疫情過後復工,經濟將會有如火箭般急速反彈,更指重建經濟是要向逝去的民眾致敬。

美國的新冠肺炎疫情仍未受控,累計死亡人數已超越意大利,全美50州更首度同處重大災難狀態。美國總統特朗普表示,美國於新冠肺炎疫情過後復工,經濟將會有如火箭般急速反彈,更揚言重建經濟是要向疫情中逝去的民眾作悼念。

美國增至超過55萬人確診新冠肺炎,死亡人數逾2.2萬人,更超越歐洲疫情重災區意大利的1.9萬人,成爲全球新冠肺炎死亡人數最多的國家。

另外,特朗普(Donald Trump)於上周六(11日)批准懷俄明州進入重大災難狀態後,全美50州同時處於重大災難狀態,為該國史上首次。

特朗普接受霍士新聞台(Fox News)訪問時表示,美國復工後將出現經濟復甦的大好機會。他指出疫情壓抑需求,及所有人都希望出門上班,再加上2萬億美元(約15.6萬億港元)的經濟援助計劃,美國經濟將有望反彈。

特朗普更表示:

美國將出現巨大反彈,我預計將有如火箭一般。

(We're going to have, just a tremendous surge. I think it's gonna be like a rocket ship.)

特朗普又指出,有必要紀念在新冠肺炎疫情中逝去的每一個人,因此會再次重建美國經濟,以向這些喪生者作悼念。

特朗普表示,美國政府以正確方式回應疫情,強調如非政府採取社會隔離措施,死亡人數可能會更高,甚至高達220萬人。但他強調美國人已經歷很多事,將會變得比過往更好和更強大。

