iOS 14推Clips新功能　毋須安裝App都可使用

▲ 據9to5mac報道，在iOS 14的早期版本程式碼中，有一個內部名為「Clips」的全新 API。

新冠肺炎疫情嚴重，蘋果（Apple）早前宣佈將本年度WWDC全球開發者大會改為網上發佈和座談會等方式舉行。外國網站9to5mac推測，iOS 14中的新功能Clips有望於6月的WWDC亮相。

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據9to5mac報道，在iOS 14的早期版本程式碼中，有一個內部名為「Clips」的全新 API。當iPhone用戶掃描一條連接到影片的QR Code時，現時一般都會直接以Safari瀏覽器將網址直接打開；而假如用戶已經安裝專屬的App，網址的內容則會自動在App開啟後顯示出來。而Clips的最大特點就是，用戶可以在毋須安裝App的情況下，只要掃描QR Code，就能夠有限度地使用App的功能，並提供互動或動態內容。

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網站又以YouTube作為例子，假如用戶的iPhone並未安裝YouTube App，在 iOS 14的Clips API輔助下，iOS 14的Clips API會在彈出的「浮動卡片」（The floating card）上展示，而非透過Safari進入YouTube網站。據悉蘋果已開始進行Clips API的測試，如OpenTable、Yelp、DoorDash、Sony PlayStation和YouTube，預料iOS 14將會在6月舉行的WWDC上發表，並作詳盡介紹。

責任編輯：施雯雯

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