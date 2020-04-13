【新冠肺炎】律政司網誌：6月推出新型冠狀病毒網上爭議解決計劃

▲ 律政司司長鄭若驊在網誌提及，將於6月推出的新型冠狀病毒網上爭議解決計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港人忙於選購各類防疫物資，商家與商家、商家與消費者或有矛盾和衝突。律政司司長鄭若驊在網誌提及，將於6月推出的新型冠狀病毒網上爭議解決計劃（COVID-19 ODR Scheme），助解決糾紛。

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計劃透過eBRAM（一邦國際網上仲調中心）提供網上爭議解決服務，予一般市民和企業，處理一些爭議金額不高的案件。服務範圍包括：（一）處理與新型冠狀病毒相關的爭議；（二）每件案件的索償金額須於50萬元以下；（三）當事人（原告人或答辯人）的其中一方必須是香港居民或公司；（四）爭議雙方只需各付200元作為登記費用；（五）當事人需同意在計劃下達成爭議解決協議。

計劃解決爭議服務的同時，亦希望可以創造更多調解員和仲裁員的工作機會及提升工作效能。而所有中立第三者和雙方或其代表律師，均可在網上處理案件，毋須面對面以減低社交接觸機會。

網上可解一切煩惱？ 解決爭議將成新趨勢

其實港府一直有意使用替代爭議解決方式，例如調解，以符合成本效益的方式，處理部份爭議。鄭若驊亦在網誌提及，是次計劃與《亞太經合組織網上爭議解決的合作框架》（《合作框架》）的發展一致，先從談判和調解開始，防止雙方衝突加劇。目標也是以微中小企為最大的受惠者。

今次運用網上方式解決爭議。鄭亦認為，法律科技對爭議解決服務的發展有莫大幫助。從而構建安全、可靠及有公信力的平台，為企業提供便捷及具成本效益的網上爭議解決方法，更會成為新趨勢。

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同時，律政司致力提升和推廣，香港作為促成交易和爭議解決的國際法律樞紐地位，進一步推廣網上爭議解決服務，將有助達成這個目標，鞏固香港作為國際商業及金融中心的地位。

另外，律政司現時亦加快支付外判律師費。受律政司委託的外判律師完成部分工作後，可向律政司遞交中期報告和相關收費通知書。假如有關工作符合律政司的要求，將會先繳付已完成工作的費用。而法律援助署和當值律師計劃也作出類似的特別安排。

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責任編輯：馬意文

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