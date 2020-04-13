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【長假後部署】油價反彈是時候　邊幾隻股值得追落後？

股樓投資 14:11 2020/04/13

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港股經過一連四日長假後將於明日復市 。石油輸出國組織與俄羅斯及其他產油國（OPEC+）達成歷來規模最大的減產協議，同意在5月至6月期間，每日減產970萬桶原油；7月至12月期間每日減產800萬桶；2021年1月至2022年4月期間每日減產600萬桶。國際油價目前藉消息反彈。截至11時45分紐約期油每桶報23.88美元升4.9%。

油價初步見底，早前受累油價下跌的以下多個板塊，復市後仍有力延續反彈，值得追落後。

最受惠的，固然首選「三桶油」，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386） 。上游業務比重最大的中海油，料較具爆發力。

油價不及早前便宜，天然氣替代效應改善下將有利燃氣股(01193)改善用氣需求。當中可留意較大型的中燃(00384)，潤燃(01193)和新奥能源 (02688)。

生產新能源汽車的車股也可留意。由於燃料比石油貴，故當油價大跌，其產品需求或受影响。隨著油價攀升，新能源汽車燃料相比之下便沒有之前般貴，比亞迪 （01211） 和吉利(00175)都大力出產新能源汽車。

 

相關文章:【油價跌完未？】OPEC+達成減產協議　分析：減產規模不足

 

撰文 : 李尚毅

香港股票 比亞迪股份（01211） 華潤燃氣（01193） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 紐約期油 經濟

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