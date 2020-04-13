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【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

環球社會熱點 11:42 2020/04/13

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【疫情搶豬肉】最大豬肉商200多人確診 關閉美國廠房 糧食危機添憂

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情再令糧食供應緊張，惹糧食危機憂慮。全球最大豬商生產商Smithfield Foods美國廠房爆發集體感染，超過200人確診新冠肺炎。公司宣佈關閉廠房。該廠供應美國多達5%豬肉，公司坦言，沒法確保肉店貨架滿滿。

【疫情搶米】大米6年貴 泰國越南乾旱雪上霜

南達科他州確診人數在周末急增近20%，至最少730人染病，大部分新增病例都與Smithfield Foods蘇福爾斯（Sioux Falls）市豬肉加工廠房有關。

廠房員工大規模感染新冠肺炎，儘管未知與工廠工作環境是否直接有關，但Smithfield Foods周日（12日）決定，暫停工廠生產。

【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

Smithfield Foods行政總裁Ken Sullivan發表聲明，直言廠房不運作，糧油雜貨店要保持貨架滿滿是不可能的事，公司與業內其他同行生產受到影響，正將美國肉類供應推向邊緣。

Smithfield Foods由香港上市公司萬洲國際（00288）持有，前者原本只打算關閉蘇福爾斯市工廠3天，但南達科他州州長要求，工廠至少關閉14天。

雞蛋橙汁加價 個個留家食早餐

禁足「居家三寶」啤酒 廁紙 葡萄酒有價有市

涉事工廠有多達3,700名員工，他們停工期間暫時仍會繼續受薪。

今次事件再次暴露全球糧食供應鏈脆弱。新冠肺炎疫情全球大流行下，各地近日都出現糧食物資搶購潮，商店貨架遭到清空。供給側方向也因為廠商生產受阻而出現問題，而且各地封城和出行管制都製造了運輸樽頸。

美國雞蛋換廁紙 物資短缺被迫以物易物

糧食市場「完美風暴」價格急升供應短缺（訂戶專享）

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