【油價跌完未？】OPEC+達成減產協議　分析：減產規模不足

經過長達一周的雙邊會談以及各國能源部長為期四天的視像會議，石油輸出國組織與俄羅斯及其他產油國（OPEC+）達成歷來規模最大的減產協議，同意在5月至6月期間，每日減產970萬桶原油；7月至12月期間每日減產800萬桶；2021年1月至2022年4月期間每日減產600萬桶。

OPEC+亦希望20國集團（G20）產油國另外每日減產500萬桶，目前僅確定，美國、巴西、加拿大將共同減產370萬桶。因墨西哥僅承諾每日減產10萬桶，而非最初要求的40萬桶，美國還將額外為墨西哥每日減產30萬桶。OPEC+正在等待更多G20國家的減產消息，不過在上周舉行的G20能源部長會議，並沒有討論具體的產量數據。

此外，伊朗石油部方面亦確認，沙特、阿聯酋和科威特三國除承擔聯盟分配的減產份額外，將額外聯手削減石油出口量每日200萬桶。消息人士稱，根據當前的石油生產水平，5月1日石油市場將減少大約1900萬桶。

協議達成後，油市出現劇烈波動，國際油價在亞洲交易時段一度急升，紐約期油和布蘭特原油期貨分別漲8%和5%，但又隨即回跌。分析人士指出，隨著新型肺炎疫情惡化，當前的減產規模可能仍然不足以抵消需求下降的影響。標普全球普氏（S&P Global Platts）全球分析主管Chris Midgely表示，減產不足以改善市場近期內每日2000萬桶石油供過於求的情況，除非OPEC採取進一步行動，否則減產能為油價帶來可持續的的支持

高盛亦表示，雖然OPEC+減產協議是歷史性的，但減產規模不足，預計OPEC+石油供應將較第一季度的產量每日減少430萬桶，油價將在未來數周內進一步下滑。