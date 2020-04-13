  • 17°C
香港時間 : 2020413日 (一) 09:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價跌完未？】OPEC+達成減產協議　分析：減產規模不足

環球政經 08:40 2020/04/13

分享：

經過長達一周的雙邊會談以及各國能源部長為期四天的視像會議，石油輸出國組織與俄羅斯及其他產油國（OPEC+）達成歷來規模最大的減產協議，同意在5月至6月期間，每日減產970萬桶原油；7月至12月期間每日減產800萬桶；2021年1月至2022年4月期間每日減產600萬桶。

OPEC+亦希望20國集團（G20）產油國另外每日減產500萬桶，目前僅確定，美國、巴西、加拿大將共同減產370萬桶。因墨西哥僅承諾每日減產10萬桶，而非最初要求的40萬桶，美國還將額外為墨西哥每日減產30萬桶。OPEC+正在等待更多G20國家的減產消息，不過在上周舉行的G20能源部長會議，並沒有討論具體的產量數據。

此外，伊朗石油部方面亦確認，沙特、阿聯酋和科威特三國除承擔聯盟分配的減產份額外，將額外聯手削減石油出口量每日200萬桶。消息人士稱，根據當前的石油生產水平，5月1日石油市場將減少大約1900萬桶。

協議達成後，油市出現劇烈波動，國際油價在亞洲交易時段一度急升，紐約期油和布蘭特原油期貨分別漲8%和5%，但又隨即回跌。分析人士指出，隨著新型肺炎疫情惡化，當前的減產規模可能仍然不足以抵消需求下降的影響。標普全球普氏（S&P Global Platts）全球分析主管Chris Midgely表示，減產不足以改善市場近期內每日2000萬桶石油供過於求的情況，除非OPEC採取進一步行動，否則減產能為油價帶來可持續的的支持

高盛亦表示，雖然OPEC+減產協議是歷史性的，但減產規模不足，預計OPEC+石油供應將較第一季度的產量每日減少430萬桶，油價將在未來數周內進一步下滑。

 

 

石油輸出國組織 期貨 疫情 經濟 新冠肺炎疫情 石油

下一篇文章

蓋茨推介疫情相關書　病毒肆虐是人禍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
【股神不再？】巴菲特今年慘蝕3600億元！
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
【歌神免費Live】今日五點開場 許冠傑會唱咩歌？
【歌神免費Live】今日五點開場 許冠傑會唱咩歌？
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？
【百萬Blogger】滙豐33歲財自的士哥還好嗎？
【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
家人年初勸阻入市　遲三個月買平62萬
家人年初勸阻入市　遲三個月買平62萬