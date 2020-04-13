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恒指黑期24000關反覆　恒指ADR跌293點騰訊ADR跌2%（不斷更新）

金融經濟 22:30 2020/04/13

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恒生指數本周預期仍處24000關攻防，觀望疫情及油價走勢，以及其對經濟的影響。

道指周一開市約跌百點，黑期亦升逾160點，報24125點，藍籌股在美國的預託證券（ADR）普遍上揚，相當於恒指跌48點，騰訊 （00700） ADR折算報384.1港元，較港收市價391.4元低1.9%，滙豐ADR折算報41.3港元，較港收市價41元升0.8%。

【22：25】美股跌勢加大，道指跌465點或2%，23253點，納指跌1%，油價仍升3.6%，滙豐ADR折算報41.05港元，較港高0.05元，騰訊ADR跌2.3%，折算報382.4港元，整體ADR相當於恒指跌293點，約處24000點。黑期升3點，報23963點。

【21：30】港股周末長假期後，明日復市，假期間市場關注兩大事件，第一是外電報道OPEC+終於在亞洲交易時段前達成減產協議，油價飈8.7%後，即轉頭倒跌3.2%，美股開市回升逾3%；第二是新冠肺炎疫情發展。截至晚上9時45分最新統計數據，全球累積確診187萬宗，新增1.5萬宗；死亡累計11.5萬宗。美國確診人數累積達56萬宗。

據CNBC報道，OPEC+減產協議的內容是，首階段於5、6月每日減產970萬桶；7月至年底的減產數量卻縮小至每日800萬桶；明年起減產再減至600萬桶。

【原油價格戰】油組及盟友即使達成減產協議 仍難阻油價下跌？

本港疫情好轉，有望帶動投資情緒，不過，在外圍股市仍受壓之下，恒指黑期於周一亞洲開市時段曾跌320點，報23949點，美股開市後升約120點。紐約期油早段曾升8.7%後，倒跌3.2%，美股開市後升3.4%。

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