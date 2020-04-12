【約翰遜確診】「欠醫護一條命」英國首相出院休養

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）直搗英國政治核心。英國首相約翰遜確診新冠肺炎，在醫院出入深切治療部後，病情終於顯著改善。約翰遜周六（11日）出院，但仍然需要休養，暫不會重返英國首相崗位。約翰遜發聲明，感謝醫護人員照料，形容自己「欠他們一條命」（I owe them my life）。

約翰遜轉入深切治療部 BBC：改變一切

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英國首相約翰遜

新冠肺炎病程進展 3月26日 身體不適下接受病毒測試，結果呈陽性 3月27日 在Twitter公佈確診新冠肺炎 4月5日 發燒10天不退，入住倫敦聖多馬醫院 4月6日 轉入醫院深切治療部，未使用呼吸機 4月9日 離開深切治療部，返回普通病房 4月12日 出院轉到首相別墅 契克斯 休養，暫不重返工作崗位

約翰遜周六離開倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital），轉到英國首相別墅 契克斯 （Chequers）休養。英國首相職務仍由外相藍韜文（Dominic Raab）暫代。

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退下，於上周日（4月5日）入院求醫，翌日病情惡化轉入深切治療部。約翰遜在深切治療部住了3天，才獲安排返回普通病房，可見病情並不輕微。

英國疫情嚴峻，新冠肺炎確診人數逼近8萬，至今約9,900人死亡。

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