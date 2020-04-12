【約翰遜確診】「欠醫護一條命」英國首相出院休養

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間23:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）直搗英國政治核心。英國首相約翰遜確診新冠肺炎，在醫院出入深切治療部後，病情終於顯著改善。約翰遜周六（11日）出院，但仍然需要休養，暫不會重返英國首相崗位。約翰遜發聲明，感謝醫護人員照料，形容自己「欠他們一條命」（I owe them my life）。
|英國首相約翰遜
新冠肺炎病程進展
|3月26日
|身體不適下接受病毒測試，結果呈陽性
|3月27日
|在Twitter公佈確診新冠肺炎
|4月5日
|發燒10天不退，入住倫敦聖多馬醫院
|4月6日
|轉入醫院深切治療部，未使用呼吸機
|4月9日
|離開深切治療部，返回普通病房
|4月12日
|出院轉到首相別墅契克斯休養，暫不重返工作崗位
約翰遜周六離開倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital），轉到英國首相別墅契克斯（Chequers）休養。英國首相職務仍由外相藍韜文（Dominic Raab）暫代。
約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退下，於上周日（4月5日）入院求醫，翌日病情惡化轉入深切治療部。約翰遜在深切治療部住了3天，才獲安排返回普通病房，可見病情並不輕微。
英國疫情嚴峻，新冠肺炎確診人數逼近8萬，至今約9,900人死亡。