  • 19°C
香港時間 : 2020412日 (日) 23:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【約翰遜確診】「欠醫護一條命」英國首相出院休養

環球社會熱點 23:34 2020/04/12

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）直搗英國政治核心。英國首相約翰遜確診新冠肺炎，在醫院出入深切治療部後，病情終於顯著改善。約翰遜周六（11日）出院，但仍然需要休養，暫不會重返英國首相崗位。約翰遜發聲明，感謝醫護人員照料，形容自己「欠他們一條命」（I owe them my life）。

約翰遜轉入深切治療部 BBC：改變一切

英國疫情高峰將至 恐日死3000人

英國首相約翰遜
新冠肺炎病程進展
3月26日 身體不適下接受病毒測試，結果呈陽性
3月27日 在Twitter公佈確診新冠肺炎
4月5日 發燒10天不退，入住倫敦聖多馬醫院
4月6日 轉入醫院深切治療部，未使用呼吸機
4月9日 離開深切治療部，返回普通病房
4月12日 出院轉到首相別墅契克斯休養，暫不重返工作崗位

約翰遜周六離開倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital），轉到英國首相別墅契克斯（Chequers）休養。英國首相職務仍由外相藍韜文（Dominic Raab）暫代。

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎，他持續發燒10日不退下，於上周日（4月5日）入院求醫，翌日病情惡化轉入深切治療部。約翰遜在深切治療部住了3天，才獲安排返回普通病房，可見病情並不輕微。

英國疫情嚴峻，新冠肺炎確診人數逼近8萬，至今約9,900人死亡。

英國病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行

英財相指約翰遜 能於病床上坐起身

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

相關文章

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%
2020/04/09
【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%
【英國疫情】病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行
2020/04/11
【英國疫情】病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行
【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
2020/04/07
【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
【約翰遜確診】英國首相倒下怎辦 竟然無Plan B
2020/04/07
【約翰遜確診】英國首相倒下怎辦 竟然無Plan B
【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐
2020/04/09
【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐
疫情 傳染病 英國 約翰遜 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間23:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】死亡人數破2萬 全球最多 確診增至53萬宗
【美國疫情分佈圖】死亡人數破2萬 全球最多 確診增至53萬宗
【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制
【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制
【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」
【法國疫情】零號病人無旅遊史 但「與中國有關」
【日本疫情分佈圖】單日激增逾600人確診 全國僅1縣未失守
【日本疫情分佈圖】單日激增逾600人確診 全國僅1縣未失守
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間23:00）
【美國疫情】確診突破50萬 特朗普：國家健康前不重啟經濟
【美國疫情】確診突破50萬 特朗普：國家健康前不重啟經濟