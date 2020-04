【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

▲ 【約翰遜確診】「欠醫護一條命」英國首相出院休養 新冠肺炎英國疫情嚴峻

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)直搗英國政治核心。英國首相約翰遜確診新冠肺炎,在醫院出入深切治療部後,病情終於顯著改善。約翰遜住院一周後逐漸康復出院,但仍然需要休養,暫不會重返英國首相崗位。約翰遜發聲明,感謝醫護人員照料,形容自己「欠他們一條命」。約翰遜高度讚揚醫護人員,他坦言自己一度可以是生或死,現在出院都多得醫護不間斷看顧。

約翰遜轉入深切治療部 BBC:改變一切

英國疫情高峰將至 恐日死3000人

約翰遜周六(11日)離開倫敦聖多馬醫院(St Thomas' Hospital),轉到英國首相別墅 契克斯 (Chequers)休養。英國首相職務仍由外相藍韜文(Dominic Raab)暫代。

約翰遜當晚在Twitter發佈影片,不斷多謝醫護人員,同時感謝英國人在疫情下所作犧牲:

「我住院一星期後,今日出院,NHS(英國國民保健服務)救了我一命,毫無疑問。我的感激難找言語形容,但我希望感謝全英國所有人努力和犧牲。」

(I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find the words to express my debt – but before I come to that I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making.)

約翰遜稱,數以百萬群眾都在做正確的事,耐心、有信念地經歷自我隔離的艱辛,關懷着他人和自己。「我相信你們的努力都值得,價值每天都獲證明。」

約翰遜讚揚醫護人員表現卓越,並稱是一名叫Nick的醫生當機立斷,救他一命:

「Nick幾日前下了一些至關重要的決定,我這輩子都要感謝他。」

(...Nick, who took some crucial decisions a few days ago for which I will be grateful for the rest of my life.)

約翰遜又點名提及多名醫護人員,並指特別有兩名護士,在他危險期間,48小時不斷在床邊候命:

「我希望(其他醫護人員)不會介意,我要特別提到,2名護士在我可以是生或死的時候,在我床邊留守48小時。」

(I hope they won't mind if I mention in particular two nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way.)

我身體最終有足夠氧氣的原因,是醫護人員每一晚每一秒都在監察,他們當機立斷,他們悉心照料,在必時出手扭轉病情。」

(The reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night they were watching and they were thinking and they were caring and making the interventions I needed.)

英國首相約翰遜

新冠肺炎病程進展 3月26日 身體不適下接受病毒測試,結果呈陽性 3月27日 在Twitter公佈確診新冠肺炎 4月5日 發燒10天不退,入住倫敦聖多馬醫院 4月6日 轉入醫院深切治療部,未使用呼吸機 4月9日 離開深切治療部,返回普通病房 4月11日 出院轉到首相別墅 契克斯 休養,暫不重返工作崗位

約翰遜3月26日確診患上新冠肺炎,他持續發燒10日不退下,於上周日(4月5日)入院求醫,翌日病情惡化轉入深切治療部。約翰遜在深切治療部住了3天,才獲安排返回普通病房,可見病情並不輕微。

英國疫情嚴峻,新冠肺炎確診人數超過8.5萬,死亡人數已突破1萬。

