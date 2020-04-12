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【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

環球社會熱點 17:39 2020/04/12

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美股上周強力反彈，惟專家警告，股市未雨過天青。

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）減產傳出好消息、聯儲局接連出招撐市以及立場左翼的美國總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）退選，掃除社會主義政策風險，帶動美股造好，標指上周勁升12%，暫時克服新冠病毒疫情陰影。惟專家指，股市恐未真正雨過天青，按往績，終極一跌估計到8月出現。

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近期美股反彈力度強勁，以3月尾道指18000多點低位計，回升近30%，技術上是脫熊見牛。惟美國資深股評人赫爾伯特（Mark Hulbert）在MarketWatch撰文，強調以更廣義的角度看，按過去美股熊市歷史，美股尚未脫險，仍有機會跌穿3月下旬低位。

赫爾伯特指出，美股3月的跌勢無疑極為凌厲，但並非史無前例，道指19世紀末創立以來，曾38度發生類似的急挫。大蕭條時期的股市顯示，在長期跌市中，股市有時會強力反彈，由1929年大蕭條開始，至30年代末，美股至少6次出現大幅回升。

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由今年2月中高位計，美股今輪下挫輻度達37.1%，可謂驚心動魄，但投資研究公司Ned Davis Research統計顯示，美股過去曾11度錄得更大跌幅，平均花137日才見底，由此推算，美股終極一跌估計在8月7日出現。

熊市底部 市場情緒必極悲觀

觀乎過去歷史，真正的熊市底部，投資者情緒必然極之悲觀，市況疲弱到不堪，弱到無人敢稱熊市已過去，但這種情況過去數周似乎未有出現。赫爾伯特形容，目前情況是相反，投資者信心滿滿，市場充斥最壞情況已過去一類論調。

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事實上，經歷深不見底的暴跌後，股市仍然可以再向下，按美股往績，但凡道指出現瀑布式下挫，70%情況下，其底部會被跌穿。

至於何謂瀑布式下挫（waterfall decline），按Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold講法，即持續多周的下挫（persistent selling over multiple weeks），未連續出現多於2日的上升（no more than two up days in a row）等。

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記者：林建忠

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