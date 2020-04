【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

▲ 美股上周強力反彈,惟專家警告,股市未雨過天青。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)減產傳出好消息、聯儲局接連出招撐市以及立場左翼的美國總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)退選,掃除社會主義政策風險,帶動美股造好,標指上周勁升12%,暫時克服新冠病毒疫情陰影。惟專家指,股市恐未真正雨過天青,按往績,終極一跌估計到8月出現。

近期美股反彈力度強勁,以3月尾道指18000多點低位計,回升近30%,技術上是脫熊見牛。惟美國資深股評人赫爾伯特(Mark Hulbert)在MarketWatch撰文,強調以更廣義的角度看,按過去美股熊市歷史,美股尚未脫險,仍有機會跌穿3月下旬低位。

赫爾伯特指出,美股3月的跌勢無疑極為凌厲,但並非史無前例,道指19世紀末創立以來,曾38度發生類似的急挫。大蕭條時期的股市顯示,在長期跌市中,股市有時會強力反彈,由1929年大蕭條開始,至30年代末,美股至少6次出現大幅回升。

由今年2月中高位計,美股今輪下挫輻度達37.1%,可謂驚心動魄,但投資研究公司Ned Davis Research統計顯示,美股過去曾11度錄得更大跌幅,平均花137日才見底,由此推算,美股終極一跌估計在8月7日出現。

熊市底部 市場情緒必極悲觀

觀乎過去歷史,真正的熊市底部,投資者情緒必然極之悲觀,市況疲弱到不堪,弱到無人敢稱熊市已過去,但這種情況過去數周似乎未有出現。赫爾伯特形容,目前情況是相反,投資者信心滿滿,市場充斥最壞情況已過去一類論調。

事實上,經歷深不見底的暴跌後,股市仍然可以再向下,按美股往績,但凡道指出現瀑布式下挫,70%情況下,其底部會被跌穿。

至於何謂瀑布式下挫(waterfall decline),按Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold講法,即持續多周的下挫(persistent selling over multiple weeks),未連續出現多於2日的上升(no more than two up days in a row)等。

記者:林建忠