【新股IPO】手遊概念＋騰訊加持　祖龍娛樂值看高一線嗎？

▲ 騰訊（00700）持有祖龍娛樂17.51%股權。

中國移動遊戲開發商祖龍娛樂擬來港上市。根據公司上載於港交所 （00388） 的上市文件顯示，騰訊 （00700） 持有祖龍娛樂17.51%股權。祖龍娛樂能否挾股王之名跑出？騰訊概念新股可否看高一線？

祖龍娛樂是擁有開發精品移動遊戲能力的領先中國移動遊戲開發商，主要專注於移動MMORPG遊戲的開發，於2019年在所有中國移動遊戲開發商中排名第三。

《完美世界》、《誅仙》、《武林外傳》、《笑傲江湖》等廣被業內傳誦的遊戲作品均有祖龍娛樂的身影。該公司今年在美洲及歐洲發行遊戲新地區版本首日，《龍族幻想》榮登美國iOS App Store下載量排名的MMORPG手遊第一名及RPG手遊第二名，並躋身歐洲8個地區市場iOS App Store手遊下載量排名前十名。

去年騰訊佔公司收入55%

在描述與騰訊的現有合作關係時，祖龍娛樂表示，與騰訊的戰略性合作在用戶流量及雲計算上。雙方合作包括發行、運營及分銷祖龍娛樂的遊戲。公司已與騰訊合作在中國發行及運營4款遊戲。此外，雙方於2020年3月27日簽訂協議，內容有關獨家發行及運營3款目前正在籌備中的遊戲。

2017年至2019年，騰訊均為祖龍娛樂第一大客戶，3年所帶來的收入分別佔祖龍娛樂當年總收入的39.6%、40.8%和55%。

騰訊概念股新股僅少數跑出

雖然騰訊有股王之名，但其概念股新股並非隻隻當炒，易鑫 （02858） 是經典插水例子。近年上市的騰訊概念新股中，美團 （03690） 、同程藝龍 （00780） 是少數仍然高然招股價的股份。其他股份如創夢天地 （01119） 、映客 （03700） 、閱文 （00772） 、眾安在綫 （06060） 早已潛水。

雖然如此，但祖龍娛樂作為手遊股，仍有一定賣點，投資者或可以中手遊 （00302） 先炒上後回落的經驗作參考。

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編輯：吳敏芳