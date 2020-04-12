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【酒醉金迷】「復活蛋型」酒缸釀酒竟更香醇?

環球政經 16:00 2020/04/12

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今年復活節受疫情影響，即使有四日假期，大部分人都只好留在家中，與家人一起吃朱古力復活蛋來慶祝，你知道有些酒窖裡也有很漂亮的「彩蛋」嗎？

在傳統的釀酒技術中，一般都是用橡木或不銹鋼的容器，但隨著時間推移，很多思想較開放的酒莊掌門人都在嘗試不同的釀酒技術。在法國波爾多的一間酒莊裡(Château Larrivet Haut-Brion)，他們就用上蛋形的酒缸，更把它們包裝成獨一無二的漂亮「彩蛋」！

可能你會有疑問，用這些「彩蛋」釀造出來的葡萄酒會更香醇嗎？原來，「彩蛋」的外殻一般是用混凝土造的，在2001年被一位信奉「生物動力學」的大師Michel Chapoutier研發出來(如果大家有興趣了解甚麼是生物動力學，往後再談)。

相對其他容器，部份釀酒師認為混凝土具良好的絕緣性，而且雞蛋的渾圓形狀能使酒缸內產生對流氣體，令酒腳保持懸浮。簡單點來說，這些「彩蛋」能令釀造出來的葡萄酒口感更圓潤飽滿，並帶更濃郁複雜的果香味！

紅酒的世界多姿多彩，且有很多不為人知的有趣小故事，如讀者有甚麼感興趣的話題，歡迎隨時留言，筆者會儘量滿足大家，同時分享在波爾多親身獲得的第一手消息、紅酒投資知識，及酒莊靚相等！

下期預告：紅酒價值僅取決於一個字？

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現居於波爾多，為U’Wine推廣葡萄酒及列級名莊文化。

contact@uwine.fr

復活節 疫情 葡萄酒 波爾多 法國

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