非裔在中國遭不友善對待 非洲國家集體投訴 外交部稱是誤會

▲ 非裔人士在中國遭不友善對待,非洲多國表示關注。(資料圖片)

新型冠狀病毒疫情肆虐,助長排外情緒,在中國的非裔人士受針對,廣州政府公開稱非裔人士或造成第2波疫情爆發,非裔被拒於酒店及商店門外。非洲多國對國民在華遭不友善對待,向北京表達強烈關注。中國外交部回應時稱是誤解,強調中非在疫情中展現患難與共的兄弟情誼。

疫情下,在華非裔受到針對,廣州警方及衛生部門日前公開稱,30萬在當地非裔,會帶來第2波疫情爆發,引起恐慌。美國大使館表示,有非裔美國人被拒於酒店及商店門外,非裔被要求強制接受隔離及病毒測試。

西非塞拉里昂(Sierra Leone)駐華大使館發聲明,透露非洲多國外交官已向中方表達強烈國注(stated in very strong terms their concern ),直指國民遭受令人不安及羞辱性對待(disturbing and humiliating experiences),又不滿有14名國民被強制隔離。

尼日利亞國會議員Femi Gbajabiamila亦在twitter發帖文,公開就有關問題批評北京。他稱自知自己的言論不符合外交慣例(undiplomatic),「但這是因為我對所發生的事情感到悲傷。(but it’s because I’m upset about what’s going on)。」

非洲各國讚揚中國的發展模式及在非洲的投資同時,亦強調中方對非洲各國人民的種族歧視行為不會被容忍。非洲聯盟(African Union)傳召中國駐非盟大使,對事件表達嚴重關切。

外交部發言人趙立堅日前回應有關問題時稱,中國防止境外輸入和境內反彈的舉措,實施過程中出現一些情況和誤解,中方高度重視,將敦促相關方面改善工作機制和方法。他呼籲所有在華外國人嚴格遵守當地防疫規定,配合和支持中方做好疫情防控工作。

趙立堅指,中國對非洲國家和人民給予的支持,銘記在心,中國和非洲比以往任何時候都更加團結,展現患難與共的兄弟情誼。他強調,中國政府對所有外國在華人員一視同仁,反對任何針對特定人群的差異性做法,對歧視零容忍。

