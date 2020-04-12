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【全球大流行】美日政府擬助企業撤華　疫後或牽新一輪搬廠潮

金融經濟 13:12 2020/04/12

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繼中美貿易戰後，另一波外企搬廠潮正在醞釀。

日本首相安倍晉三此前公布近1萬億美元的經濟刺激計劃，當中部分擬用於幫助日企調整在華生產線，將生產線搬回國內。另一邊廂，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受外媒訪問時表示，美國應為每家想要離開中國的美國企業負擔搬遷費用。繼中美貿易戰後，另一波外企搬廠潮正在醞釀。

日本據報擬協助日企調整在華生產綫

日本此前宣布7個地區進入緊急狀態，同時加推108萬億日圓（7.7萬億港元）刺激經濟方案。外媒報道，日本計劃撥出2435億日圓（約22.45億美元）來調整在華生產線，其中2200億日圓，用於幫助日企將生產線搬回國內；另外235億日圓用於資助日企將生產線搬到更多地區，例如東南亞和非洲。

庫洛德：美國政府應負擔美企搬遷費用

另一邊廂，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受外媒訪問時被問到疫後如何改變美國公司過分依賴中國時，他指出其中一種方法是向美國公司支付搬家費用。

庫德洛表示，美國應百分之百立即減除這些支出，包括廠房、設備、IP、結構、翻新等費用都會由美國政府負擔。不過，他補充指，要求美國企業回流不是他最優先的待辦事項，不想現在就針對中國，可以在一段時間內逐步處理。

疫情考驗全球化

新冠肺炎疫情在全球大流行，部分國家在抗擊疫情時對進口產品的依賴，令人再次思考全球化分工合作生產模式的問題。有分析認為，除了美國及日本，其他西方國家亦會在疫後考慮本國製造業回流的問題。

日本經濟學家關辰一表示，部分在中國生產出口商品的日本廠商原本就考慮要遷離中國，如今日本政府頒布補助預算後，肯定會增加企業撤離中國的動力，但料哪些定位於中國市場的企業則不會搬遷。中美去年打貿易戰，不少企業為避關稅已相繼撤出中國。新冠肺炎疫情過後，不排除會牽起另一波搬廠潮。

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編輯：吳敏芳

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