【美國疫情】確診個案逾52萬奪命突破2萬宗　超越意大利死亡人數全球最多

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月12日 時間12:00）
新型冠狀病毒疫情持續，美國新冠病毒確診感染人數再增加近3.2萬至最新52.8萬人，死亡個案再增約2000宗至2萬500多宗，突破2萬，超越意大利成為死亡人數最多國家。
重災區紐約州，疫情繼續惡化，確診個案增至18萬宗，死亡個案升至8600多宗。其中紐約市疫情持續擴散，確診人數逼近10萬，佔全州逾半，死亡人數增至6200多宗，佔全州近7成。
嚴峻疫情下，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，全市公立學校繼續停課，直至6月底本學年結束。不過，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）不同意，稱暫未有決定，形容繼續停課只是白思豪的意見。
科莫稱紐約州停課決定權在他手中，會與鄰近的康涅狄格州及新澤西州商議協議復課日期。話雖如此，紐約疫情過於嚴重，外界相信他不會出手阻止白思豪的安排，強行復課。
另外，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，批准位於中西部的懷俄明州進入災難狀態，意味全國50個州全部進入災難狀態。
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