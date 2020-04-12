英女皇首度發表復活節錄音講話　強調不會被新冠病毒擊倒

▲ 英女皇伊利沙伯二世昨（11日）首度發表復活節錄音講話指，復活節一如以往為人帶來新的希望，呼籲民眾繼續保持社交距離，並強調「新冠病毒不會擊敗我們」，光明終會戰勝黑暗。

英女皇伊利沙伯二世昨（11日）首度發表復活節錄音講話，亦是她一星期內，第二次向公眾談話。她表示，復活節一如以往為人帶來新的希望，呼籲民眾繼續保持社交距離，並強調「新冠病毒不會擊敗我們」，光明終會戰勝黑暗。

93歲的英女王透過Twitter發表復活節錄音講話，她在兩分鐘的片段中並無現身，而是配以燃點蠟燭的片段。她表示，很多宗教信仰都有點燃蠟燭的儀式，象徵光明擊敗黑暗，燃點燭光亦似乎對所有文化及信仰的人都是共通，令所有人團結。

英女皇指，雖然今年慶祝復活節的方式與以往不一樣，但保持社交距離是為了別人的安全。她說：「我們知道冠狀病毒不能擊倒我們。對飽受悲痛折磨的人來說，死亡縱使黑暗，但光明與生命卻更偉大。」她又稱，希望復活節的燭光引領前路，祝願所有信仰的人有一個幸福的節日。

以往復活節，英女王與皇室成員會一起參加在溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行的復活節崇拜，但今年因應新冠肺炎實施的限制群聚措施取消。

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編輯：吳敏芳