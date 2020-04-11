【滙豐股價】美小型銀行被接管　對滙豐的啟示

▲ 各地銀行目前均聚焦保留資本，一方面是應對疫情衝擊風險，另一方面是增加對外借貸，以助中小企。

滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 於4月1日接受英國監管當局建議，因保留資本而取消派末期息，以及暫停2020年底前派發股息與回購後，美國小型銀行The First State Bank of Barboursville於4月3日因破產而被接管，令保留資本成為銀行重要的啟示。

滙豐股價周四收報41元，升2.8%，成交16.5億元。

【滙豐不派息】維權觸礁？滙豐小股東聯盟所獲持股跌至1.376%

疫情痛擊美國經濟→市民逾期還款→銀行壞帳增加

美國周三公布新增660萬失業人數，總失業人數達1680萬人，是1948年以來增長速度最快、人數最多，對比1930年代大蕭條，當時失業人數約10個月才達到這規模，新冠肺炎疫情只用了1個月。

美國就業情況惡化，導至背負沉重債務的市民，包括房屋貸款、汽車貸款及信用卡貸款，紛紛因逾期還款而出現違約，令小型銀行的信貸資產質素快速惡化，壞賬風險大增，一旦銀行資本無力撇除壞帳，恐陷破產局面。

美國將4月15日准許延遲按揭還款180日，據美國按揭銀行家協會數據，3月2至16日期間，申請遲還按揭宗數急增19倍，達21萬宗，估計1周後將增至71.8萬宗。The First State Bank of Barboursville因逾期還款，壞帳急增4680萬美元。

存款大減

市民在失業後，靠存款儲蓄過活，大量企業及市民從小型銀行取走存款，令資本金與存款規模相當薄弱的美國中小銀行，更加雪上加霜，美國一些小區銀行因客戶信貸逾期，以及無法滿足市民提取存款需求，向美國金融監管局申請臨時流動性救急。

有專家指出，美國銀行業兩極分化情況日益突出。一面是摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗銀行等少數大型銀行掌握巨額存款規模與雄厚資本金，另一面是存款規模低於10億美元的社區銀行高達4600家，佔銀行業總數的87%，卻只有總存款規模的6.6%。令美國小型銀行在疫情衝擊期間更顯弱不禁風，加之互聯網金融發展，以及合規成本提升，限制小型銀行的業務發展空間，令其缺乏足夠的利潤與資本金積累，以應對疫情等黑天鵝事件的衝擊。

海外銀行情況值得香港借鑑，金管局早前便指，香港銀行壞帳率仍然非常低，僅0.5%至0.6%，但提醒如未來失業率上升，或會影響個人貸款質素，而企業貸款質素亦可能因公司倒閉而惡化；金管局會密切監察情況。不過，金管局同時強調港銀資本充足率非常充足，可吸收壞帳造成的損失。

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編輯： 譚志偉