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【滙豐不派息】維權觸礁？ 滙豐小股東聯盟收集股數跌至1.376%

金融經濟 19:03 2020/04/11

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大聯盟昨日在Facebook群組發放最新訊息，提到有機構投資者退出，令所收集的股份數量下降。（網上截圖）

滙豐小股東權益大聯盟代表於Facebook專頁表示，由於有機構投資者退出，截至4月10日下午6時，最新收到的股份登記數目下降至1.376%。聯盟指會繼續推動召集股份行動，並呼籲更多股東加入。

聯盟早前於記者會上表示，成立3日已收集到近2%股權，對集得5%股份以召開特別股東大會非常樂觀。

本報曾致電聯盟代表之一的順裕資產管理市場發展部經理葉子晴了解事件，首次致電接通後記者未及自我介紹即被掛線，其後記者曾兩次致電，惟均無人接聽。

近期大聯盟是非不斷，聯盟發起人之一的呂宇健被本地傳媒揭發，教學員高槓桿買滙豐及走法律罅收舊樓。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】 

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