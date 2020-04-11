【減價捐人工】港鐵CEO及總監每月捐出20%人工 為期半年

繼滙豐 （00005）後，再有藍籌企業管理層成員加入捐助薪酬支援有需要人士的行列。7月起減價兩成的港鐵 （00066）再宣布，董事會及執行總監會決定捐出部份酬金給社會，以支援有需要人士，與香港共度時艱。港鐵董事會方面，主席及董事會將會捐出1個月的董事袍金。同時，行政總裁及其他總監由今年4月至9月，每月捐出20%薪酬給社會，以協助在新型冠狀病毒疫情中，有迫切需要的人。公司將稍後擬定捐款詳情。

港鐵行政總裁金澤培表示，雖然港鐵在疫情中亦承受巨大收入損失，但香港是我們的家，港鐵一直盡力向公眾伸出援手，希望盡一分力，與社會共度困境。我們同心協力定可跨過這難關。根據 2019 年度的港鐵年報，金澤培的年薪，計算浮動薪酬等之後，為 1,070 萬元。

較早前，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）向全體員工發信，形容疫情帶來前所未有的挑戰，除向受影響客戶推出支援措施，他宣布自己、集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）以及財務總監邵偉信（Ewen Stevenson），將會捐出全部或部分薪酬。祈耀年及邵偉信將會捐出相當於基本薪酬的25%，相當於16萬英鎊及9.3萬英鎊，為期6個月，同時放棄今年的現金花紅，分別達140萬英鎊及70.6萬英鎊。而杜嘉祺將會捐出今年的董事袍金，涉資150萬英鎊。有關金額將會捐予英國及香港，支援醫護人員及弱勢人群的慈善機構。

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