【科技抗疫】Facebook推新功能「安靜模式」　助用戶專心

▲ Facebook新推出的安靜模式介面

社交平台Facebook推出新功能「安靜模式」(Quiet Mode)，用戶將Facebook調較為「安靜」後，所有來自該應用的訊息推送，將會變成靜音，有助用戶專心於眼前的工作。有趣的是，該功能是在Facebook官方的新冠肺炎專頁中，作為協助用戶度過肺炎危機，好好管理時間的方法之一。

Facebook指出，現時不少人留在家中，正在適應新的生活習慣，因此如果有工具可控制線上時間運用，專心地與家人、朋友相處，又或保持良好睡眠品質，預料有一定幫助。新增設的「安靜模式」，會讓幾乎所有來自Facebook應用的推送通知都調至靜音，而當用戶打開fb應用時，畫面會提醒你正在安靜模式。

事實上，多個社交應用在被廣泛批評忽視用戶沉迷上網的影響，此後陸續加入提醒用戶要限制使用時間的機制，fb亦於2018年就推出使用時間統計的功能。今次的更新，亦改善了這功能，整合在「Your Time on Facebook」的頁面，提醒用戶每周使用習慣、打開App的次數等資料。

有關功能已在iOS版Facebook應用推出，而Android版預料在5月開通。

責任編輯: 周俊霖

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