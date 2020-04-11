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【全球大流行】港星取態大不同 成控制疫情關鍵？

金融經濟 17:51 2020/04/11

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新加坡為限制疫情繼續擴散，決定採取更嚴格的社交區隔措施

香港第二波疫情自3月初爆發後，至近日新增確診宗數有所回落，至11日最新總計確診宗數為1001宗。反觀同樣進入第二波爆發的新加坡截至10日已突破2000宗。有分析認為，香港在疫情初期即採取更嚴格的社會隔離措施，而新加坡則相對寬鬆以減少對經濟的影響，成為兩地疫情分別的關鍵所在。

新加坡第二波爆發於4月步入高峰，單計4月9日確診宗數便達287宗，為疫情以來最高，當中不少個案與外勞宿舍有關。新加坡衛生部數據顯示，截至4月10日，累計確診宗數為2108宗。

星政府轉呔籲戴口罩

彭博一篇文章認為，香港在1月下旬已採取社交區隔措施防止疫情蔓延，包括暫停部份政府服務、宣布停課等，做法成功為私人公司帶來壓力，使它們的員工可在家工作，以防止疫情擴散。然而，文章未有提及港府在防疫初期亦屢被社會批評反應緩慢，而且未有聽從專家建議呼籲市民戴口罩，反而是民間主動戴口罩以防止疫情蔓延。

至於新加坡則容許政府部門及學校繼續如常運作，新加坡總理李顯龍當時表示，健康的人毋須戴口罩，部分因為口罩會給予「一種虛假的安全感」，並指定期洗手等措施更為有效。不過隨著疫情進一步爆發，新加坡政府亦改變立場，指戴口罩有助防止隱形病人傳染他人。

相關文章：【新加坡封城】新加坡關閉所有非必要工作場所 學校關閉

文章引述新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院兼職副教授Jeremy Lim表示，香港更早關閉學校，而香港人亦很早開始戴口罩，成為兩地疫情發展分歧的重要因素。

港紓困措施時間長 或涉政治考慮

在政策紓困措施方面，另一篇彭博文章指出，香港在2月初疫期爆發時便宣布向每名成年香港永久性居民派發1萬元（但市民最快要到第三季才可收到），上周再宣布向僱主發放六個月工資補貼，每月上限9000元，以防止僱主大規模裁員。

相關文章：【新加坡紓困】新加坡推第三輪51億坡元紓困措施 補貼員工75%薪金 派錢600坡元

該文章續指，以紓困措施金額相對GDP的比例來說，港府多輪紓困措施的總規模與其他國家相比雖然不是最高，但為期較長，成為其較優勝的地方。文章估計，當中可能涉及政治考慮，因特首林鄭月娥民望甚低，而立法會選舉將於9月舉行。

文章形容，如香港為2月初全民派錢的做法是「煤礦裏的金絲雀」，港府最新的紓困或再次預示，各國自疫情全球大流行中恢復的過程將緩慢而痛苦，而且經濟需要政府支持的時間將較許多國家目前預期的更長。

相關文章：李顯龍：航空旅遊業「瀕臨死亡」料疫情消散需數年

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