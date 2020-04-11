【GU都撐唔住】UNIQLO母企預警 全年盈利挫39% 下半年首次蝕錢

經營連鎖服裝品牌UNIQLO及GU，在本港第二上市的的迅銷（06288）宣布中期業績。受累GU以外各業務表現遜於預期，截至2月底止6個月的綜合收益1.2萬億日圓，按年下降4.7%；上半年盈利更按年下跌11.9%至1,004億日圓。由於疫情導致旗下多間門店暫停營業，迅銷同時下調全年盈利預測，料按年下跌38.5%至1,000億日圓，換言之集團預期下半年度將由盈轉虧4.6億日圓，為2014年在港上市以來首次。

迅銷表示，日本UNIQLO期內累計收益為4,635億日圓，按年跌5.7%。海外UNIQLO方面，收入5,412億日圓，按年跌6.7%，溢利跌39.8%至532億日圓，主要南韓及大中華地區受疫情等因素影響。至於定價較大眾化的服裝品牌GU，上半財年逆市取得增長收益增12.9%至1,322億日圓，溢利升12%至158億日圓，亦仍未能抵銷UNIQLO業績下滑。

雖然業績下跌，迅銷仍擬派中期息每股HDR（本港預託證券）2.4日圓。預計全年股息為每股HDR4.8日圓，維持上年度水平。

路透社2月曾報導，受疫情影響，截至2月初在主要海外市場之一的內地UNIQLO停業店舖增至370間，佔當地整體店舖數目近一半，關閉的門店集中湖北及湖南。