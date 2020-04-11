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【巴西疫情】深居亞馬遜森林也中招 15歲原住民染疫亡

環球社會熱點 17:46 2020/04/11

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新冠肺炎蔓延整個地球，遠至南美洲亞馬遜森林的原始部落也有人中招。巴西政府表示，一名Yanomami族原住民少年感染新冠肺炎，其後病逝。

巴西總統：「人終須一死」淡化疫情續晤支持者

疫情突破南美洲防線 巴西男子遊意大利後確診

資料圖片

巴西官員表示，該名15歲少年是Yanomami部族第一個確診受感染的患者，他上星期被送到羅賴馬州（Roraima）首府博阿維斯塔（Boa Vista）的醫院，接受深切治療，但延至周四（9日）不治，死於嚴重的呼吸系統併發症。

有關注原住民的組織表示，病逝少年出現新冠肺炎病徵後，與許多其他原住民接觸，意味可能引發廣泛傳播。而亞馬遜森林的原住民部落長期遠離現代城市，原住民往往對外來疾病缺乏抵抗力，故情況令人憂慮。

不過，有原住民組織批評，是缺乏醫療照顧而導致少年死亡，指他出現病徵已前往就醫，但延診兩星期仍未獲得妥善治療，以致少年身亡。

組織呼籲巴西當局追蹤可能被傳染的原住民，替他們進行病毒檢測、以及安排自我隔離；組織又質疑，是那些在原住民土地非法挖掘金礦的礦工，把新冠病毒帶到原住民部族。

直到20世紀中期之前，Yanomami部族從未跟外界接觸，1970年代因為麻疹及瘧疾等疾病而受到重創，目前僅餘約2.7萬人，而臉部彩繪和臉部穿孔是他們的特色。

【南美疫情】阿根廷智利同日失守 首現新冠肺炎確診

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