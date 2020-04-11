【日本疫情】東京都要求娛樂場所等停業 屬日本首例

日本安倍政府早前宣布東京都等7個地區進行緊急狀態，東京都和神奈川縣宣布，今日起要求娛樂場所等6類行業設施暫時關門停業，直到5月6日為止，是日本國內首次根據緊急狀態賦予權力而作出有關要求。

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▲ 東京官員在歌舞伎町舉牌，呼籲大眾留在家中。

東京都知事小池百合子周五公布有關要求，並於周六凌晨零時起生效。她同時表示，將為受影響的中小企設立「感染擴大防止協力金」，向擁有一間店舖的企業發放50萬日圓，有多間店舖的企業則可獲發100萬日圓且，不問行業。

受影響的6個行業設施，包括卡拉OK、夜總會、酒吧等娛樂場所；大學和補習社等；健身室、彈珠機店等運動遊樂設施；劇場和戲院；博物館、美術館、圖書館等；以及商業設施中提供生活必需品和服務以外的部分。

而被列為「必需設施」則包括醫療機構、公共交通、酒店、工廠、金融機構、行政機關、髮型屋、傳媒機構等。而即使獲准繼續營運，也須對員工等採取檢測體溫及確認健康狀況等措施。

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共同社報道，對於東京都政府採取如此進取的停業要求，安倍政府感到意料之外，並一度要求小池百合子再多等兩星期，但在小池百合子施壓後，安倍政府終作出讓步。

除了東京都和神奈川縣，埼玉縣將於下周一（13日）凌晨零點實施同樣措施。

大阪府和福岡縣也將於周一研究是否採取同樣停業要求。而共同社預期，其他已頒布緊急狀態的地方政府也可能跟隨。

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